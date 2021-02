Für die Göllersdorferin Emma Spitz ist seit einigen Wochen wieder der Alltag eingekehrt. Nachdem die Studentin der Universitiy of California aufgrund der Corona-Pandemie seit dem vergangenen Frühjahr zu Hause in Schönborn war, ist sie seit Anfang Jänner endlich zurück in Los Angeles.

Aktivitäten außerhalb der Universität und des Trainings sind zwar auch dort nur begrenzt möglich, das tut Spitz‘ Freude aber keinen Abbruch: „Natürlich haben wir strenge Auflagen und werden zweimal pro Woche getestet, aber es ist gut, dass wir wieder mehr oder weniger normal trainieren können.“

Endlich wieder im Dress ihrer UCLA im Einsatz: Emma Spitz. privat

Und das Training trägt bereits Früchte. Vor Kurzem stand das erste kleine Turnier in Arizona am Programm, bei dem die 20-Jährige den Sieg nur um einen Schlag verpasste. „Ich bin ganz zufrieden damit, wie ich gespielt habe. Es war kein schlechter Start in die Saison“, meinte Spitz. In dieser Woche startet die Saison nun mit den ersten großen Turnieren richtig. So geht es für die Golferin zunächst nach San Diego, bevor nächste Woche ein weiteres Turnier in Arizona stattfindet.

„Ich freue mich auf jeden Fall schon, dass es jetzt wieder richtig losgeht, und glaube, dass ich im Moment auch ganz gut spiele“, erhofft sich die Göllersdorferin weiter gute Ergebnisse.