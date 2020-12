Emma Spitz vom Golfclub Schloss Schönborn gab letzte Woche ihr Debüt bei den US Women’s Open. Im Champions Golf Club in Texas tat sich die 20-Jährige von Beginn an schwer und beendete den ersten Tag auf dem 89. Platz. Damit stand sie am zweiten Tag bereits unter Zugzwang, um ihr angestrebtes Ziel, den Cut, zu erreichen. Doch auch mithilfe der zusätzlichen Anspannung konnte sie ihre Leistung nicht steigern und verpasste die Entscheidung am Wochenende schlussendlich um sieben Schläge. „Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, aber es geht eigentlich. Es war diesmal einfach nicht gut genug, um den Cut zu schaffen“, hielt sich ihre Enttäuschung trotzdem in Grenzen.

Die Göllersdorferin freute sich stattdessen besonders über die Erfahrungen, die sie während des Turniers sammeln konnte. „Es war wirklich cool zu sehen, wie das hier alles abläuft“, erzählte sie. Das Turnier bestärkte sie außerdem in ihrem Traum, Profi zu werden, und zeigte ihr auch, was es auf dem Weg dorthin noch zu verbessern gilt. Neben dem kurzen Spiel, an dem die 20-Jährige schon seit einiger Zeit intensiv arbeitet, möchte sie auch noch mehr Länge in ihre Schläge bringen.

„Es war wirklich cool zu sehen, wie das hier alles abläuft.“ Emma Spitz war erstmals beim ältesten der fünf Major-Turniere auf der Ladies PGA-Tour am Punkt

Aufgrund dieser Erkenntnisse und der vielen neuen Erfahrungen, die ein Turnier dieser Dimension mit sich bringt, waren die US Women’s Open für Spitz trotz des verpassten Cuts ein voller Erfolg. „Es beflügelt mich einfach, dass ich noch mehr trainieren und in allen Bereichen von meinem Spiel besser werden möchte. Dass ich irgendwann einmal bei so einem großen Turnier vorne mit dabei sein kann, wäre natürlich mein größter Traum.“