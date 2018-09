NÖN: Sie waren bei der Amateur-Team-WM im Einsatz. Waren Sie mit Ihrer Leistung dort zufrieden?

Emma Spitz: Die Woche war eigentlich echt ganz cool. Ich glaube, dass wir ein wirklich tolles Team hatten. Top Ten wäre schon möglich gewesen. Wir waren auch lange ganz gut dabei, bis auf die letzten zwei Tage, wo wir eigentlich die Plätze verloren haben. Selber habe ich okay gespielt, würde ich sagen. Die ersten zwei Tage waren jetzt nicht unfassbar gut. Es war zwar nicht schlecht, aber es war auch nicht mein bestes Golf. Am dritten Tag war es relativ schwer, da war es eher windig. Da habe ich für diese Verhältnisse ganz gut gespielt. Am letzten Tag habe ich dann wirklich gut gespielt, da habe ich sehr starke Schläge gemacht. Im Großen und Ganzen bin ich relativ zufrieden mit meiner Performance, auch weil ich eben schon gemerkt habe, dass ich ein bisschen müde war von dem Turnier davor. Das kostet alles Substanz.

Hat sich Ihr Leben seit dem Sieg bei den British Open verändert?

Ja, schon. Es reagieren viele, auch außerhalb des Golfsports; Freunde, die mit Golf gar nichts zu tun haben, die das einfach in der Zeitung lesen und dann schreiben. Generell merkt man, dass ich viel mehr in den Medien war. Das ist auf jeden Fall anders. Man wird halt schon öfter darauf angesprochen. Das Lustigste, was ich erlebt habe, war, als ich zur WM geflogen bin. Da war ich am Flughafen am Großgepäck schalter und habe mein Bag abgegeben. Und dann hat mir einer von der Security gratuliert, der die Bags immer kontrolliert. Der hat nicht einmal meinen Namen irgendwo gesehen, sondern einfach gewusst, dass ich das bin (lacht). Also so etwas passiert mir normalerweise nicht, dass mich Leute erkennen. Das war ganz lustig.

Was steht 2018 jetzt noch am Programm?

In zwei Wochen ist schon der Junior Ryder Cup und da bin ich bis 30. September. Im Oktober nehme ich dann noch in Buenos Aires bei der Jugendolympiade teil.

Gibt es darüber hinaus auch schon einen Plan, wie es weitergeht?

Dann habe ich einmal bis Ende des Jahres keine Turniere mehr. Da werde ich trainieren und viel Fitnesstraining machen. Im Dezember habe ich Deutsch- und Mathe-Matura, dafür sollte ich auch lernen (lacht). Und dann fahren wir Anfang nächsten Jahres mit dem Nationalteam wieder auf Trainingslager. Die Turniere beginnen dann im März herum.