Emma Spitz vom Golfclub Schloss Schönborn war letzte Woche in der Schweiz unterwegs. Sie spielte die Flumserberg Ladies Open, ein Profiturnier der LET Access Tour. Das ist übrigens quasi die „Zweite Liga“ der europäischen Profiserie hinter der Ladies European Tour, kurz LET. Die Göllersdorferin be endete das dreitägige Turnier mit gesamt zwei unter Par am starken 20. Platz.

Dabei begann sie am ersten Tag fulminant und war nach eigener Aussage „echt zu frieden“. Danach machte ihr allerdings der Platz immer mehr zu schaffen: „Er war richtig schwer. Das Gras war links und rechts teilweise so hoch, dass wir die Bälle nicht mehr gefunden haben.“

So konnte sie trotz guter Birdiechancen am zweiten und dritten Tag nicht mehr ganz an die gute Leistung anschließen. Am dritten Tag kämpfte sich das Nachwuchs talent nach anfänglichen Schwierigkeiten aber noch einmal zurück.

Zwei große Ziele: EM und die US-Open

„Da habe ich richtig schlecht begonnen, bin dann aber besser geworden. Ich hätte sogar noch unter Par bleiben können, aber die Putts sind leider einfach nicht hineingegangen“, analysierte Spitz ihr Spiel.

Nachdem sie nun schon Erfahrung auf mehreren Profiturnieren sammeln konnte, meinte die 20-Jährige im Vergleich zu Amateurturnieren: „Es sind halt alle sehr konstant. Aber wenn ich so spiele, wie ich es heuer schon bei einigen Turniere gezeigt habe, kann ich auch da ganz vorne mitspielen.“

Nun steht für Spitz in zwei Wochen noch ein weiteres Turnier auf der LET Access Tour in Prag auf dem Programm, bevor in Slowenien die Europameisterschaft der Amateure stattfindet – ein Saisonhighlight. Das größte Ziel für die nächsten Turniere ist klar: „Ich möchte in den Top 20 der Weltrangliste bleiben, damit ich im Dezember die US Open spielen kann.“