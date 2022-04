Emma Spitz vergab in Augusta das Podium vor Augen

Werbung

Die Göllersdorferin Emma Spitz bewegte sich in der vergangenen Woche einmal mehr in hochrangigen Kreisen. Sie war bereits zum dritten Mal nach 2019 und 2021 beim Augusta National Women’s Amateur am Start. Eine Woche vor dem legendären US Masters im legendären Augusta National trat sie dort gegen die besten Amateurspielerinnen der Welt an. “Es war wirklich cool. Das ist ziemlich sicher das beste Turnier, das wir das ganze Jahr spielen. Auf dem Platz zu spielen ist einfach ein Wahnsinn und hat richtig Spaß gemacht“, meinte Spitz.

Der Start ins Turnier verlief für die 21-Jährige allerdings nicht wie gewünscht und sie musste am „Champions Retreat“-Kurs, auf dem die ersten beiden Runden ausgetragen werden, zwei frühe Schlagverluste hinnehmen. Danach stabilisierte sie sich aber und schloss die Runde dank eines Birdies mit 73 Schlägen, einem über Par, auf dem geteilten neunten Rang ab.

Regen sorgte für Verzögerung

In der zweiten Runde sorgte dann zu viel Niederschlag für eine Verzögerung. Spitz startete nach langem Warten mit einem Bogey, gab sich auf den nächsten neun Löchern aber keine Blöße mehr. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit konnte die Runde dann allerdings erst am nächsten Tag beendet werden. Einige Birdies und Bogeys führten schließlich zu einer 72er-Runde. Mit insgesamt einem Schlag über Par reihte sie sich nach der zweiten Runde mit nur einem Schlag Rückstand zur Spitze auf dem dritten Rang ein und schaffte die Qualifikation für das Finale der besten 30 souverän.

Damit waren die Ambitionen der 21-Jährigen vor ihrem Auftritt im Augusta National hoch. Sie tat sich allerdings von Beginn an schwer, mit den Leistungen der besten Spielerinnen mitzuhalten. So lag sie nach den ersten neun Löchern des Finales bereits zwei Schläge über Par und verlor den Kontakt zur Spitze ein wenig. Vier weitere Schlagverluste, denen sie nur zwei Birdies entgegensetzen konnte, resultierten schließlich in einer 76er-Runde.

„Ich habe vom Tee leider ein paar Fehler gemacht, die mir die Schläge dann gekostet haben“, analysierte sie. Damit rutschte sie doch noch aus den Top Ten und beendete das Turnier schließlich auf dem geteilten zwölften Platz. „Ich bin trotzdem zufrieden mit meiner Leistung. Wenn man bei einem so gut besetzten Turnier den Cut schafft, hat man nicht sehr viel falsch gemacht“, hielt sich ihre Enttäuschung aber in Grenzen.