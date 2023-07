Göllersdorfer Golferin schaffte bei US Open den Cut

Emma Spitz vom Golfclub Schloss Schönborn war in der vergangenen Woche erstmals als Golf-Proette bei den US Women's Open in Pebble Beach am Start. Hatte sie bei ihrer Premiere im Jahr 2020, damals noch als Amateurin, noch den Cut verpasst, nahm sie diese Hürde in diesem Jahr. Damit zog sie erstmals bei einem Golf-Major ins Wochenende ein.

Vor allem der Start ins Turnier gelang der 23-Jährigen nach Wunsch. Mit einer Even-Par-72-Runde klassierte sie sich auf dem geteilten 21. Rang und damit im erweiterten Spitzenfeld. Am zweiten Tag kamen der Göllersdorferin allerdings einige Schlagverluste in die Quere. Mit einer 77er-Runde (fünf über Par) rutschte sie auf Platz 47 zurück, den Einzug ins Wochenende schaffte sie aber dennoch.

Sportgeschichte geschrieben

Auch die Runden drei und vier verliefen für Spitz durchwachsen. Mit Runden von 75 und 76 Schlägen beendete sie die US Women's Open auf dem 59. Rang, schrieb aber Geschichte: Sie schaffte als erste Österreicherin den Cut bei einem der wichtigsten Damen-Turniere.