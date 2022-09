Jetzt geht es für Emma Spitz nach Amerika

Werbung

Vor rund einem Monat wagte die Göllersdorferin Emma Spitz endgültig den Schritt Richtung Profigolf. Seitdem bestritt sie drei Turniere auf der European Tour, die sie allesamt in den Top Ten beendete.

Bei den Skafto Open in Schweden belegte sie den zehnten Platz, beim Aland 100 Ladies Open in Finnland kämpfte sie gar bis zum Schluss um den Sieg mit und wurde am Ende Vierte. Auch bei den Swiss Ladies Open Anfang September wurde sie nach verhaltenem Start noch Zehnte.

„Das so zu erleben, von einem Turnier zum anderen zu reisen, hat voll Spaß gemacht und ist auf jeden Fall etwas Neues“, war sie mit ihren ersten Wochen als Profi äußerst zufrieden. Unterschiede zum Amateurgolf sind für sie vor allem im noch stärkeren und dichteren Feld zu finden. Sonst meint die 22-Jährige aber: „Ich habe nie gefunden, dass es sich so anders anfühlt. Vielleicht auch, weil ich darauf jetzt so lange hingearbeitet habe und es keine Blitzentscheidung war.“ Das Turnier in der Schweiz war für die Göllersdorferin vorerst der letzte Auftritt auf der europäischen Tour.

Ziel? Höchste Profitour im USA-Damengolf

Für sie geht es Anfang Oktober nach Amerika, wo sie von 18. bis 21. Oktober die zweite Phase der Qualifying School für die Ladies Professional Golf Association (Anm.: kurz LPGA) Tour, die höchste Profi-Turnierserie im amerikanischen Damengolf, absolvieren wird.

Ihre jüngsten Ergebnisse stimmen Spitz zuversichtlich, die Qualifikation zu meistern und im nächsten Jahr auf der Tour zu spielen: „Es kann immer alles passieren und man kann auch einmal eine schlechte Woche haben. Aber ich habe so viel da hineingesteckt und glaube schon, dass ich es, wenn ich so spiele wie jetzt, schaffen kann.“