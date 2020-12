Die Göllersdorferin Emma Spitz beweist 2020 erneut, weshalb sie das heißeste Eisen Österreichs ist. Die aussichtsreichste Nachwuchshoffnung des österreichischen Golfsports sorgt nicht nur in Europa, sondern auch in Übersee für positive Schlagzeilen:

Die 20-Jährige startet das Jahr für ihre University of California in Los Angeles und holt Anfang März beim „Bruin Wave Invitational“, ihrem Heimturnier, den geteilten Sieg und gewinnt damit ihr erstes Turnier als Studentin in den USA.

Nachdem es pandemiebedingt zurück in die Heimat geht, sorgt das Mitglied des GC Schloss Schönborn bei den Staatsmeisterschaften im Juni für die ganz große Sensation: Sie setzt sich gegen alle Profispielerinnen durch und kürt sich in Zell am See zur besten Spielerin Österreichs. Nur ein paar Wochen später schnappt sich Spitz auch den österreichischen Unter-21-Meistertitel im Colony Club Gutenhof bei Himberg.

Frauenpower bei Herren-Profiturnier

Zum Drüberstreuen jubelt die Weinviertlerin auch über Platz eins bei den internationalen österreichischen Amateurmeisterschaften in Linz. Dort gewinnt sie unter anderem vor der Französin Pauline Roussin-Bouchard, der aktuellen Nummer eins der Amateur-Weltrangliste!

Für Aufsehen sorgt auch ihr Auftritt bei den Gösser Open in Maria Lankowitz, wo sie im August den Cut bei einem Herren-Profiturnier schafft. Spitz absolviert dabei die ersten zwei Runden im GC Erzherzog Johann zusammen mit Markus Brier und liegt vor der Schlussrunde gleichauf mit Österreichs zweifachem Sieger auf der European Tour.

EM-Gold um wenige Schläge verpasst

Danach ist das ÖGV-Aushängeschild bei einem Turnier der europäischen Profiserie LET in der Schweiz am Start undhält mit den besten Spielerinnen des Kontinents mit.

Bei den Amateur-Europameisterschaften in Slowenien reißt im September der Erfolgslauf der Göllersdorferin ein wenig. Zwar liegt die 20-Jährige zur Halbzeit auf Kurs in Richtung Gold, muss sich am Ende aber mit Platz vier und „Blech“ zufriedengeben.

Und zum Saisonabschluss im Dezember gibt Spitz ihr Debüt bei den US Women’s Open, einem der größten und prestigeträchtigsten Golfturniere bei den Frauen weltweit. Im Champions Golf Club in Texas verpasst sie zwar den Cut, ist aber um viele Erfahrungen reicher.

Diese großartigen Erfolge sind für die 20-Jährige außerdem ein weiterer Beweis dafür, dass die Entscheidung, in den USA zu studieren, die richtige ist: „Ich finde es super, zu sehen, dass mein Training funktioniert und ich immer besser werde und auch gegen die Pros eine Chance habe. Es hat sich nicht nur spielerisch, sondern auch persönlich viel getan.“

Einen Rückblick auf weitere sportliche Höhepunkte des Jahres 2020 findet ihr in der NÖN-Printausgabe und im ePaper vom 30. Dezember 2020.