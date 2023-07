Schönborner Golfer räumten ab

Die Niederösterreichischen und Wiener Landesmeister in der allgemeinen Klasse wurden dieses Wochenende im GC Lengenfeld ermittelt. Neben den ersten Flights der Damen und Herren spielten auch die zweiten und dritten Flights um den Aufstieg auf den perfekt vorbereiteten 18 Löchern des Kurs Kamptal. Bei herrlichem Golfwetter von Donnerstag bis Sonntag gab es packende Duelle zwischen den hochmotivierten Teams.

Bei den Damen setzte sich der GC Schloss Schönborn am ersten Tag gegen den Colony Club Gutenhof 3:2 durch, ebenso wie der GC Haugschlag gegen GC Föhrenwald. Während die Föhrenwalder Damen auch am zweiten Tag mit 3:2 gegen Schönborn verloren holten sich die Himbergerinnen mit einem klaren 4,5:0,5 gegen Haugschlag den ersten Punkt. Am Finaltag waren die Damen des GC Schönborn erneut nicht zu schlagen und holten damit mit 3 Siegen souverän den Landesmeistertitel.

Finale bei den Herren waren hochkarätig besetzt

Der erste Flight der Herren wurde im K.o.-Matchplay Modus gespielt. Schönborn durch Freilos, der GC Wien, GC Schönfeld und GC Föhrenwald qualifizierten sich am ersten Tag für das Halbfinale. Dort setzten sich die Wr. Neustädter klar gegen Schönfeld mit 4:1 durch, während bei Schönborn gegen den GC Wien zwei Partien ins Stechen gehen mussten. Letztlich setzte sich der GC Schönborn mit 3:2 durch.

Das hochkarätig besetzte Finale zwischen dem GC Schönborn und dem GC Föhrenwald gewannen die Herren des GC Schönborn klar mit 4:1 und dürfen somit mit ihrem Damen-Team mitfeiern. Absteigen muss der GC Adamstal und das nicht angetretene Team des Diamond Country Club.