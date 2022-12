Spitz löste Karte für die Ladies European Tour

Werbung

Emma Spitz vom Golfclub Schloss Schönborn kann das Jahr zufrieden beenden. Nachdem sie bei der zweiten Phase der Qualifying School für die US-amerikanische Ladies Professional Golf Association (LPGA) Tour im November nicht an ihre zuvor gezeigten Leistungen anschließen konnte und sich daher keine Startberechtigung dafür erspielen konnte, trat sie nun zur Qualifikation für die Ladies European Tour (LET) an.

Dabei sicherte sie sich beim Pre-Qualifier im südspanischen La Manga Golfclub den Sieg und qualifizierte sich souverän für die Final Stage, die anschließend, in der Woche vor Weihnachten, am selben Ort ausgetragen wurde. „Es war am Anfang ein bisschen schwierig, weil die Wochen davor doch nicht ganz nach Plan verlaufen sind. Deswegen war ich echt glücklich, dass ich gleich so gut gespielt habe. Das hat mir viel Selbstvertrauen gegeben“, meinte die 22-Jährige.

So belegte sie im Finale am Ende den sechsten Platz und sicherte sich die volle Tourkarte für 2023. Somit wird sie das kommende Jahr in Europa bestreiten und nicht, wie angedacht, auf der Epson Tour, der Entwicklungs-Tour der LPGA, antreten.

„Ich weiß nicht genau, in wie viele Turniere ich dort hineinkomme. In Europa komme ich jetzt so gut wie überall hinein, außer wahrscheinlich in die ganz großen Turniere. Das hat sich irgendwie einfach besser ergeben“, erklärte sie.