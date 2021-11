Zoe Vartyan mit Saison „richtig zufrieden“

Zoe Vartyan vom Golfclub Schloss Schönborn, die derzeit an der Central Michigan University in den USA studiert, schloss vergangene Woche mit dem „Terrier Intercollegiate“ in South Carolina ihre Saison ab.

Mit einem 16. Platz als Einzelspielerin und einem dritten Platz mit dem Team war sie mit dem Abschluss höchst erfreut. „Wir hatten eigentlich eine ziemlich gute Saison. Ich bin richtig zufrieden mit dem Golf, das ich gespielt habe“, meinte die 20-Jährige.

So ließ sie im Herbst mit einigen Top-15-Platzierungen aufhorchen. „Es kann natürlich immer besser werden, aber ich habe das Gefühl, dass ich konstanter geworden bin. Es waren echt ein paar Runden dabei, mit denen ich sehr zufrieden war“, erklärte die Studentin der Psychologie und Neurowissenschaften, die außerdem zum Co-Captain ihres Teams ernannt wurde.