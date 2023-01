6.000 Fans jubelten Mitkov und Co. zu

Werbung

In der ersten Jännerwoche fand in Skopje, der Hauptstadt von Nordmazedonien, ein Länderspiel der besonderen Art statt.

Das aktuelle mazedonische Handball-Nationalteam bestritt in einer ausverkauften Sporthalle, vor über 6.000 Zuschauern, eine Exhibition gegen jenes legendäre Team, das 2012 den sensationellen fünften Platz bei der Europameisterschaft in Serbien erreicht hatte. Mit dabei auch der 91-fache Teamspieler und aktuelle UHC Hollabrunn- Spielertrainer Vlatko Mitkov.

Dieser hatte ja 2012, gemeinsam mit Kiril Lazarov (Anm.: Rekordtorschütze der EHF Champions League mit 1.462 Toren in 246 Spielen), einen wesentlichen Anteil an diesem Erfolg. Dabei wurden Mitkov und Co. vom Verband geehrt und erhielten frenetischen Applaus von den Fans.

Der Hollabrunner Spielertrainer war sichtlich gerührt: „Es war mir eine Ehre und Freude, die alten Kollegen wiederzusehen.“ Das Spiel verloren die Legenden mit 21:25.