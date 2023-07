Abenteuer HLA startete für die Hollabrunner Handballer

Das Timing passte! Als ob die Temperaturen von über 30 Grad am Montagabend Hollabrunn nicht ohnehin schwitzen ließen, startete auch der UHC Hollabrunn mit seiner schweißtreibenden Vorbereitung auf die Premierensaison in der HLA Meisterliga, Österreichs oberster Spielklasse. Zunächst standen Laktattests auf dem Programm, danach ging es ans Eingemachte. Trainer Vlatko Mitkov konnte dabei den gesamten Kader begrüßen, auch alle Neuzugänge waren mit von der Partie. Wir haben alle Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Trainingsstart:

Wie intensiv wird der Start eigentlich?

Insgesamt sechsmal wird diese Woche trainiert, erst am Sonntag haben die Spieler frei. Danach werden es nur fünf Einheiten, dafür kommen dann die Testspiele dazu. „Wir müssen jetzt die Grundlagen legen, damit wir gut durch die Saison kommen“, weiß Manager Gerhard Gedinger.

Wie fit sind die Spieler?

Auch wenn die offizielle Vorbereitung erst diese Woche begann, schwitzten viele UHC-Akteure bereits jetzt schon seit einigen Wochen im Individual- bzw. Gruppentraining. Als Novum unterstützt Athletiktrainerin Alma Glasl vom Kooperationspartner Codetraining (www.codetraining.at) die Spieler zwei- bis dreimal wöchentlich bei ihrer individuellen Vorbereitung.

„Wir wollen den Aspekt des Athletiktrainings gerade in der ersten Liga noch mehr forcieren. Deswegen ist die Zusammenarbeit mit dem Fitnessinstitut Codetraining für uns sehr interessant und vorteilhaft, weil Alma gezielt auf unsere Spieler eingehen und sie bei den Übungen aktiv korrigieren bzw. betreuen kann,“ freut sich Gedinger.

Und wann beginnen die Testspiele?

Erste Vorbereitungspartie ist am Mittwoch, 2. August, zu Hause gegen Krems. Danach folgen Duelle gegen ausländische Mannschaften, am Freitag, 11.8., um 19 Uhr gegen Hlohovec aus der Slowakei, am Donnerstag, 24.8., um 19 Uhr gegen Lovosice aus Tschechien – beide ebenfalls in der Weinviertel-Arena. Dazwischen findet wieder der prestigeträchtige Weinviertel-Cup statt.

Stimmt! Was gibt's heuer beim Weinviertel-Cup?

Aktuell haben vier Vereine für Samstag, den 19. August, und Sonntag, den 20. August, zugesagt, neben den Gastgebern sind Atzgersdorf, Korneuburg und das slowakische Team aus Stupava dabei. „Wir versuchen noch eine fünfte Mannschaft zu bekommen, damit wir an zwei Tagen ein schönes Programm haben“, so Gedinger.

Wann geht dann endlich die Meisterschaft los?

Am Samstag, 2. September, geht es mit dem Heimspiel gegen Vizemeister Linz los. Überhaupt ist die Auslosung knackig, warten doch in den ersten Runden gleich einige Spitzenteams – unter anderem Hard und Schwaz.

Wie ist der Modus?

In der HLA Meisterliga geht es nach dem Grunddurchgang mit Hin- und Rückrunde für die Top-Acht ins Meister-Play-Off, beginnend mit dem Viertelfinale, ab dem im Modus Best-of-three um den Titel gespielt wird.

Jene vier Teams aus dem unteren Tabellendrittel kämpfen nach Halbierung der Punkte aus dem Grunddurchgang nochmals in Hin- und Rückrunde um den Klassenerhalt. Der Letzte des Abstiegs-Play-Offs tritt den Gang in die HLA Challenge an.