Angolaner begeistert Hollabrunner Handballer

Es gab Standing Ovations am Samstagabend in der Hollabrunner Weinviertel-Arena. Nicht nur für die gesamte Mannschaft nach dem klaren und überzeugenden 31:27-Heimsieg im Schlagerspiel des HLA Challenge Aufstiegs-Play-offs gegen St. Pölten, sondern auch, weil sich ein UHC-Last-Minute-Neuzugang in die Herzen der Zuschauer spielte – und zwar Romé António Diogo Hebo aus Angola.

Der 31-Jährige kam am vergangenen Donnerstag in Wien an, wurde von Spielertrainer Vlatko Mitkov und Manager Gerhard Gedinger vom Flughafen abgeholt und nahm am Abend schon am Training teil. Aber wie kam es überhaupt zu dieser Verpflichtung und ist die Übertrittszeit nicht schon zu Ende?

Stimmt, aber Gedinger meldete den Afrikaner noch mit Ende Februar an, wollte den Transfer aber nicht verkünden, weil Hebo noch kein Visum hatte. Dieses erhielt der Rückraumspieler Anfang der Vorwoche und konnte daher endlich nach Österreich bzw. Hollabrunn reisen.

Eingefädelt wurde diese Verpflichtung über das Netzwerk von Mitkov, zuletzt spielte der 1,90 m große und 85 kg schwere Spieler in Kuwait, wo sein Vertrag von seinem Verein aber aufgelöst wurde. Dort fragte man auch ÖHB-Teamspieler Janko Bozovic, der dort aktiv ist, um Rat. Die Vita des Angolaners ist jedenfalls top, frühere Vereine waren unter anderem europäische Top-Vereine wie Benfica Lissabon aus Portugal oder Dinamo Bukarest aus Rumänien. Und gegen St. Pölten zeigte er seine Klasse, traf viermal und war sofort Aktivposten im UHC-Spiel. „Eine echte Waffe“, schwärmt Gedinger. Kein Wunder, dass er danach viele Schulterklopfer im Sportcafé hatte.

Zu teuer? Nein, Hebo will sich in Europa empfehlen

Bleibt noch die Frage, wie so ein Spieler in der Bezirkshauptstadt landen konnte? „Er will sich in Europa empfehlen und Hollabrunn als Plattform nutzen. Deshalb ist er auch relativ kostengünstig für uns zu haben“ erklärt Gedinger. Und wer weiß, wenn er Hollabrunn zum Aufstieg verhilft, vielleicht bleibt er dann auch gleich im Weinviertel ...