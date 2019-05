Finaleinzug im „Hexenkessel“ .

Der UHC Erste Bank Hollabrunn entschied das dritte Spiel der Best of three-Halbfinalserie der Bundesliga der Herren gegen den HC Bruck in der bummvollen und unglaublichen lauten Weinviertel-Arena am Samstagabend mit 31:29 für sich und folgt damit der HSG Remus Bärnbach/Köflach ins Finale.