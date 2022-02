Cup-Schlager gegen den Rekordmeister

Am Samstag geht das erste Highlight des Jahres in der Weinviertel-Arena über die Bühne. Um 17 Uhr empfangen die Bundesligaherren des UHC Hollabrunn im Achtelfinale des ÖHB-Pokals Rekordmeister Handball Bregenz. Alle Antworten auf die wichtigsten Fragen zu diesem Kracher gibt’s hier:

Sind Zuschauer erlaubt?

Ja. Aktuell dürfen 250 Fans in die Halle, genauso viele Karten hat der UHC aufgelegt. Es gelten die allseits bekannten Covid-19-Vorgaben, sprich 2G-Kontrollen beim Eintritt und Maskenpflicht. „Deswegen bitte etwas früher kommen“, mahnt Manager Gerhard Gedinger.

Wie komme ich zu Tickets?

Tageskarten können nur gegen verbindliche Voranmeldung angeboten werden – und zwar an gerhard.gedinger@uhc-hollabrunn.at unter Angabe von Namen, Handynummer und Impfstatus, maximal sechs Karten pro Person. Sollten am Spieltag noch Restkarten an der Tageskassa erhältlich sein, können diese ausschließlich am 5. Februar, ab 16 Uhr, beim Einlass erworben werden!

Warum wird so früh gespielt?

Weil die Sperrstunde ak tuell um 22 Uhr ist und die Kantine auch ein wenig Geschäft machen muss.

Wie stark ist der Gegner?

Der neunfache österreichische Meister bzw. vierfache Cupsieger und oftmalige Europacupteilnehmer rangiert aktuell am zweiten Tabellenplatz der HLA Meisterliga und präsentiert sich in dieser Saison in Topform.

Mit dem russischen Neuzugang Mikhail Vinogradov kam vor Saisonbeginn ein Shooter der Extraklasse zu den Festspielstädtern. Mit 114 Volltreffern weilt er aktuell auf Platz zwei der Scorerliste. Mit Teamtorhüter Ralf Patrick Häusle, Linkshänder Ante Esegovic, Spielmacher Matic Kotar, den ehemaligen Teamspielern Lukas Frühstück und Marian Klopcic und weiteren Leistungsträgern ist das Team von Trainer Markus Burger (Anm.: Vater von Ex-UHC- Spieler Sebastian Burger) natürlich klar zu favorisieren.

Und wie stehen die Chancen des UHC?

Die Mannen rund um Coach Ivica Belas haben nichts zu verlieren und dieses Los beschert Kapitän Vlatko Mitkov ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Von diesem wechselte der „Jungspund“ vor zwei Jahren nach Hollabrunn. „Er kennt die Truppe gut und wird unsere jungen Burschen anführen. Wir haben eigentlich keine Chance und wollen diese aber nutzen“, fiebert Gedinger diesem Hit schon entgegen.

Wie verlief die Vorbereitung auf dieses Duell?

Gelinde gesagt suboptimal, da es ein „Kaltstart“ sein wird. Denn sowohl das Testspiel gegen WAT Fünfhaus (Anm.: Abgesagt wegen Corona) als auch UHC Tulln fanden nicht statt.

Allerdings ärgerte Gedinger die Absage gegen die Tullner: „Sie fahren auf Trainingslager in die Slowakei und haben es nicht der Mühe wert gefunden, uns Bescheid zu sagen. Wenn ich das nicht zufällig erfahren hätte, dann wären wir alleine in der Halle aufgekreuzt. So etwas macht man einfach nicht.“