Das ist der Fahrplan zum nächsten Meistertitel

Am Samstag beginnt die heiße Phase der Bundesliga, das Aufstiegs-Play-off. Sechs Mannschaften kämpfen in zehn Spielen um den Meistertitel und HLA-Aufstieg. Darunter auch der UHC Hollabrunn, der die Titelverteidigung anstrebt und diesmal – im Gegensatz zum Vorjahr – auch aufsteigen will. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Start:

Wie lange dauert es, bis der Meister feststeht?

Die letzte Runde ist Anfang Juni, da in einem normalen Ligensystem gespielt wird. Mit fünf Heim- und fünf Auswärtspartien pro Verein könnte dies schon früher der Fall war. Aber spannender als in der Vorsaison, als UHC-Spielertrainer Vlatko Mitkov wortwörtlich mit dem letzten Wurf zum Titel traf, kann es ohnehin nicht mehr werden. Auch wenn UHC-Manager Gerhard Gedinger schmunzelnd meint: „Sag niemals nie.“

Wer sind die schärfsten Rivalen der Hollabrunner?

Offiziell haben sich neben dem UHC nur Atzgersdorf und Leoben als aufstiegswillig „geoutet“. Doch sollten einmal mehr die Tiroler nicht unterschätzt werden und vor allem St. Pölten, das momentan in einem Flow ist und die letzten vier Grunddurchgangsspiele souverän gewann.

Und der Auftaktgegner?

Traun ist großer Außenseiter, aber enorm heimstark. Im Grunddurchgang Nord/West gab es nur eine Heimpleite gegen Tirol, ansonsten nur Siege. Zudem weiß Gedinger: „Wir müssen auch deshalb gewinnen, weil wir sonst von Anfang an unter Druck stehen. Und das ist keine angenehme Situation.“ Letztes Jahr gab es einen knappen 32:21-Auswärtserfolg.

Wie gut ist die Mannschaft drauf?

Mitkov konnte die letzten Wochen in Ruhe arbeiten, zudem gibt es keine Verletzten und Kranken. In der Vorwoche gab es zudem zwei Testspiele: Gegen den slowakischen Erstligisten Stupava gab es ein Unentschieden und gegen HLA-Klub Vöslauer HC – nach ansprechender Leistung – eine knappe Niederlage. Gedinger sieht seine Burschen deshalb „mehr als nur bereit“.