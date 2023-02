Der Knoten ist bei UHC Hollabrunn geplatzt

Werbung

Kollektives Aufatmen beim UHC Hollabrunn, im letzten Spiel des Grunddurchgangs gab es endlich den ersten Sieg 2023. Nach drei Meisterschaftspleiten und einer Pokalniederlage wurde Graz am Samstagabend souverän mit 34:23 nach Hause geschickt. Und die Hollabrunner gehen mit einem guten Gefühl in die Pause, ehe das Obere Play-off beginnt.

Zum Spiel: Von der ersten Sekunde an merkte man die Entschlossenheit, mit der Spielmacher Kevin Wieninger & Co. die durchwachsenen Auftritte vergessen lassen wollten. In der Abwehr wurde konsequent attackiert, die sich daraus ergebenden Konterchancen wurden zumeist über Felix Irlacher und Jakob Winkler zu Ende gespielt.

Eine solide 16:9-Halbzeitführung war der Lohn der großen Bemühungen. In Hälfte zwei nutzte Trainer Vlatko Mitkov weiterhin die Gelegenheit und tauschte munter durch. Schlussmann Michael Nebenführ konnte sich dabei mit schönen Paraden mehrmals auszeichnen. Das Spiel verlief weiterhin auf einer schiefen Ebene, mit einer UHC-Führung von bis zu zwölf Toren. Die Schlussviertelstunde brachte schöne Angriffskombinationen, die meist von Erfolg gekrönt waren.

Gedinger: „War wichtig für den Kopf“

„Eine entschlossen auftretende Mannschaft hatte den Gegner jederzeit im Griff. Auch wenn es fallweise noch etwas Sand im Getriebe gab, war das Bemühen, wieder in die Spur zu finden, dennoch unverkennbar. Das war auch wichtig für den Kopf“, atmete Manager Gerhard Gedinger auf. Weiter geht es mit dem Oberen Play-off jetzt erst am Wochenende 18./19. März.