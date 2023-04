Dieser Punkt könnte für Hollabrunn noch wichtig sein

Ein bisschen war Manager Gerhard Gedinger zum Lachen, ein wenig aber auch zum Weinen. Denn auf den ersten Blick ist ein 29:29-Unentschieden in Leoben für seinen UHC Hollabrunn ein gutes Ergebnis, wenn man als Tabellenführer des Aufstiegs-Play-offs zum Zweiten reist. Auf den zweiten war sogar der Sieg drin weil die Weinviertler über die meiste Zeit führten und erst zwanzig Sekunden vor der Schlusssirene den (bitteren) Ausgleich kassierten.

Damit verteidigte Hollabrunn zwar die Tabellenführung, aber es wird enger an der Spitze. Da Atzgersdorf am Sonntag den Pflichtsieg gegen Traun feierte, liegen aktuell vier Mannschaften innerhalb von nur drei Punkten. „Ich bin Optimist und denke mir, dass dieser Zähler noch Goldes wert sein könnte. Denn zu Hause werden die Leobner nicht mehr viele Punkte abgeben“, glaubt Gedinger.

Länderspielpause sorgt kurzzeitig für Abkühlung

So müssen zum Beispiel noch Atzgersdorf und Tirol in die Obersteiermark. Bei der sich aufbauenden Spannung ist es fast schon gut, dass die Liga am kommenden Wochenende ein wenig Zeit zum Abkühlen hat, da aufgrund der Länderspiele pausiert wird.

Zum Schlager: Vor Heimpublikum konnten die Steirer nur zu Beginn vorlegen, sahen sich in Minute elf mit 3:6 in Rückstand. Doch das Spiel sollte offenbleiben. Den Montanstädtern gelang in der 24. Minute der Ausgleich, von da weg blieb es bis zum Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem Hollabrunn immer wieder mit zwei Toren vorlegen konnte, Leoben jedoch mehrmals wieder ausgleichen konnte.

Positiv: Formkurve von Gal zeigt nach oben

Einer der großen Lichtblicke beim UHC war Kristof Gal, die Formkurve des „Scharfschützen“ zeigt seit Wochen nach oben. Der 29-Jährige sah die Partie wie folgt: „Wir konnten vorlegen, aber Leoben hat sich nicht abschütteln lassen. Wir geben weiter Gas, und schauen, wer am Ende der Saison Meister wird.“ Neben Gal war auch Neuzugang Romé Hebo wieder stark, denn der Angolaner traf acht von neun Versuchen, war zudem ein ständiger Unruheherd. „Er wird immer stärker“, freute sich Gedinger.

Diese Woche absolvierten die Bezirkshauptstädter ein Testspiel gegen Malacky aus der Slowakei, ehe Trainer Vlatko Mitkov seiner Mannschaft im Training den letzten Feinschliff für die finale Saisonphase geben will.