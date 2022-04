Diesmal gab’s für den UHC nur Derbyfrust

Werbung

So unemotional und gelassen sah man UHC Hollabrunn Manager Gerhard Gedinger nach einem Derby selten. Denn nach der 22:27-Niederlage zum Auftakt des Aufstiegs-Play-offs in Korneuburg meinte er nur: „Mehr war einfach nicht drin. Punkt.“ Eine Spurensuche:

Das Fehlen von Gal

Legionär Kristof Gal, der sich in St. Pölten übel am Rücken verletzt hatte, fehlte an allen Ecken und Enden. Vor allem seine Wurfgewalt wurde im Korneuburger Offensivspiel schmerzlich vermisst. Kleiner Hoffnungsschimmer für Hollabrunn: Derzeit sieht es so aus, dass die Bandscheibenquetschung von Gal schneller verheilt als gedacht, sprich ein Einsatz des Legionärs beim nächsten Heimspiel gegen Graz im Bereich des Möglichen liegt.

Das Auslassen der Jungen

Sie waren bisher einer der großen Gewinner dieser Spielzeit: die jungen UHC-Eigenbauspieler. Gegen Korneuburg ließen Tobias Parzer, Adrian Higatzberger, Benedikt Schopp und Co. allerdings aus. Für Gedinger kein Problem: „Bei ihnen sind Leistungsschwankungen zu erwarten, da gibt es keinen Vorwurf.“ Mit David Schopp fehlte ein weiterer Youngster noch immer wegen eines Knochenmarködems, ein Einsatz ist frühestens nach Ostern möglich.

Der Ärger über den Gegner

Auch wenn Gedinger fair von einem „verdienten Sieg für Korneuburg“ sprach, ärgerte ihn eine Szene kurz vor dem Ende der Partie. Bei einer klaren Führung für die Gastgeber wenige Sekunden vor Schluss nahm Union-Coach Alexander Luz yanin ein Time-out.

Das brachte nicht nur die Hollabrunner Spieler, sondern auch Gedinger auf die Palme: „Das tut man nicht, das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Bei dem Spielstand eine Auszeit zu nehmen, ist nur eine Verhöhnung des Gegners. Aber gut, das werden wir uns merken.“ Scheinbar kann das Derby wirklich nicht ohne Sticheleien und Seitenhiebe auskommen ...