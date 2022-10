Ein hartes Stück Arbeit für Hollabrunn

Werbung

Mit einem 31:27 schloss der UHC Hollabrunn in der ZTE HLA CHALLENGE nach Punkten mit Leader Sportunion "Die Falken" St. Pölten auf. Fünf Tore lagen Vlatko Mitkov & Co. bei Koppensteiner WAT Fünfhaus zwischenzeitlich zurück, ehe man in Halbzeit zwei diese Partie noch drehte.