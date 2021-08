Anfang letzter Woche ging das Training bei den Bundesligaherren des UHC Hollabrunn wieder los. Die Vergangenheit, sprich das bittere Halbfinal-Aus in der Vorsaison samt ver passtem HLA-Aufstieg, wurde abgehakt, jetzt wird in die Zukunft geblickt.

Coach Ivica Belas bat seine Mannen jeden Tag zu Trainingseinheiten, ehe es Anfang der Woche ins Trainingslager aufs Hochkar ging. Dennoch gibt es viele Fragen, auf die wir Antworten haben:

Wie sieht der Trainingsplan aus?

Aktuell wird – tagtäglich – an der Athletik, Fitness und Kraft gearbeitet, das erste Testspiel findet am 13. August auswärts gegen Aufsteiger SG Krems/ Langenlois statt. „Wir müssen Grundlagen schaffen“, weiß Manager Gerhard Gedinger.

Ist das Transferprogramm abgeschlossen?

Nein, denn in der Vorwoche verpflichtete der UHC noch den 27-jährigen Ungarn Mario Horvacki, der aus der 2. Bundesliga seines Heimatlandes kommt und im Rückraum zu Hause ist. Er kam über Connections von Scharfschütze Kristof Gal, der mit Horvacki in der zweiten Mannschaft des Top-Teams Veszprem spielte.

Ansonsten stehen den Abgängen von Alen Markovic, Anze Kljajic, Patrick Prokop, Matthias Meleschnig, Sebastian Burger, Maximilian Wagner und Luca Urbani nur die Neuzugänge Mario Dubovecak und Rückkehrer Andreas Dräger gegenüber.

Die Lücke im Kader soll mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs geschlossen werden, wenngleich Gedinger weitere Neue zumindest nicht gänzlich ausschließt: „Wir schauen uns schon noch um, aber werden niemanden mehr auf Druck verpflichten.“

Wann geht die neue Meisterschaft los?

Vor Kurzem wurden auch die Spielpläne der neuen Bundes ligasaison veröffentlicht, die Hollabrunner legen mit einem Heimspiel am Samstag, 4. September, gegen Aufsteiger WAT Fünfhaus los. Danach folgen HIB Graz und der zweite Aufsteiger, die SG Krems/Langenlois. „Nicht die schlechteste Auslosung“, meint Gedinger.

Wie sieht jetzt der neue Österreicher-Topf aus?

Es gibt ihn nun doch nicht. Da sich der Verband und die Vereine nicht auf eine Regelung einigen konnten, gibt es keine Legionärsbeschränkung und Belohnung für den Einsatz von jungen Spielern. Allerdings sieht Gedinger diese Entscheidung nicht so tragisch an: „Die meisten Vereine haben ohnehin ihre Ausländeranzahl reduziert. Und wer unbedingt investieren will, der hätte es ja auch ohnehin machen können.“

Gibt es heuer eigentlich einen Weinviertel-Cup?

Leider nein. Das traditionelle Vorbereitungsturnier in der Weinviertel-Arena musste abgesagt werden. Aber nicht wegen Covid-19, sondern weil die Halle einen neuen Boden bekommt. Das ist für den UHC doppelt bitter, weil man selbst erst Anfang September in die Halle kann. „Keine ideale Vorbereitung“, seufzt Gedinger.