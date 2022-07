Ein Topscorer kommt zum UHC Hollabrunn

Werbung

Beim UHC Hollabrunn freut man sich auf eine namhafte Verstärkung im Rückraum. Mit Oliver Nikic kommt ein 22-jähriger Rückraumspieler, der trotz seines jugendlichen Alters bereits große Erfolge feiern konnte. Der vielfache Juniorenteamspieler feierte 2019 mit Krems das Double in der HLA Meisterliga und wechselte in der letzten Saison zurück zu Stammverein Tulln. Mit 162 Volltreffern in der abgelaufenen Meisterschaft gehörte er zu den absoluten Topscorern der HLA Challenge.

„Mit Oliver sind wir nun viel gefährlicher im Rückraum. Mit seiner Dynamik und Sprungkraft gehört er definitiv zu den besten Spielern der Liga. Überdies ist er ein ausgezeichneter Deckungsspieler. Vor allem als vorgezogener Mann bei einer 5:1-Deckung kommt er besonders gut zur Geltung und eröffnet mir damit neue Möglichkeiten im Abwehrsystem“, freut sich UHC-Coach Vlatko Mitkov über den Neuzugang, mit dem er selbst noch einige Jahre in Krems gespielt hat.

Aktuell ist zwar trainingsfrei beim UHC, aber die Spieler haben einen Trainingsplan von Mitkov bekommen, um bis zum Trainingsstart am 1. August fit zu sein.