Hollabrunns Handball-Damen: Eine Generation nimmt Abschied

Die Damenmannschaft des UHC Hollabrunn steht vor einem großen Umbruch. Gleich sieben routinierte Spielerinnen werden den Verein verlassen. So beenden Vivien Forrai, Cornelia Geischläger, Vanessa Kraft, Raphaela Abt, Theresa Letz und Elisabeth Seifried aus verschiedenen Gründen, sei es der Beruf oder gesundheitliche Probleme, die Karriere. Valerie Gurtner wechselt zudem zum Ligakonkurrenten nach Eggenburg (Anm.: die NÖN berichtete). „Damit ist eigentlich die ganze alte Generation weg“, nimmt Manager Gerhard Gedinger Stellung.

Eine Rückkehrerin und eine Torschützenkönigin

Daher sind die Hollabrunner nun auf der Suche nach neuen Spielerinnen, einige Zugänge konnten bereits fixiert werden: So wird beispielsweise die Hollabrunnerin Lena Pfeifer, die von den MGA Fivers nach Tulln wechselte, mit einer Doppelspielberechtigung ausgestattet und wieder in ihrer Heimat auflaufen. Anastasia Cegar, Torschützenkönigin der Wiener Liga, wird von den Handball Wölfen Wien ebenfalls nach Hollabrunn wechseln. Mit Tanja Arbes, die von WAT Brigittenau kommt, wechselt zudem eine weitere Spielerin aus der Wiener Liga zum UHC.

Wie in den vergangenen Jahren bereits üblich, ist der Verein auch in diesem Jahr auf der Suche nach einer Torfrau, was sich allerdings schwierig gestaltet. Insgesamt sollen jedenfalls die Abgänge zahlenmäßig ausgeglichen werden, sieben Neuzugänge sind also geplant. „Das ist natürlich ein sehr großer Umbruch. Es kommt nicht jedes Jahr vor, dass du sieben Spielerinnen tauschen musst“, ist Gedinger die Bedeutung bewusst.

Der Plan für die kommenden Wochen, ab dem Trainingsauftakt am 1. August, ist daher klar: „Jetzt müssen wir schauen, dass wir rund um die Jungen eine neue Mannschaft aufbauen. Das macht die Aufgabe für die kommende Saison natürlich nicht leichter. Wir werden schauen, wie weit uns das in der Vorbereitung schon gelingt.“