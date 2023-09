Eine Lehrstunde für die Hollabrunner Handballer

Dabei startete der UHC Hollabrunn, wie schon im Heimspiel gegen Linz, ordentlich in die Partie, hielt in den ersten 15 Minuten noch gut mit - 4:6. Doch dann wiederholten sich die Fehler zur Auftaktpartie: Viele Fehlwürfe und unnötige Ballverluste, dazu ein starker Harder Goalie mit Constantin Möstl. So zogen die Vorarlberger innerhalb von zehn Minuten beinahe auf plus zehn davon. „Das war schon die Vorentscheidung, wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht“, seufzte UHC-Manager Gerhard Gedinger. Mit 14:6 für die Gastgeber wurden die Seiten gewechselt.

In der zweiten Hälfte war es nur mehr ein Schaulaufen, beide Teams wechselten munter durch, so kamen bei den Hollabrunnern auch die Youngsters zum Einsatz und Ersatztormann Michael Nebenführ durfte Spielminuten sammeln. Am Ende war es eine Lehrstunde für die Weinviertler: „Uns wurden die Grenzen aufgezeigt, vor allem, weil wir offensiv versagt haben“, fand Gedinger klare Worte. Ein Lichtblick war wieder Einser-Goalie Wolfgang Filzwieser, der vor allem in Halbzeit eins einen noch höheren Rückstand verhinderte.

Am Ende stand ein klarer 32:17 der Harder, bei denen Spieler Lucas Raschle meinte: „Wir hatten wieder einen guten Torhüter hinten drin und unsere Deckung ist gutgestanden, wodurch wir die Hollabrunner zu Fehler gezwungen haben und in Konter gelaufen sind. Wir haben sicher einige Tore über unser schnelles Spiel gemacht. Das war eine starke Leistung.“