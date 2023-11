Eines ist fix: Hollabrunner Handballherren sind Erstligatauglich!

Aufgrund der Länderspielpause hatte Aufsteiger UHC Hollabrunn spielfrei am vergangenen Wochenende. Zeit also, nach knapp einem Drittel des Grunddurchgangs, ein Zwischenfazit zu ziehen. Was klappte schon ganz gut in der HLA-Premierensaison für die Weinviertler – und was weniger?

Die Tops

-Die Ligatauglichkeit

Viele zweifelten ja daran, ob die Hollabrunner überhaupt erstklassig wären. Das kann definitiv mit ja beantwortet werden, einzig gegen die Fivers gab es zuletzt eine ordentliche Packung. Ansonsten war man mit allen Top-Teams durchaus auf Augenhöhe. Und das Allerwichtigste: Die meisten direkten Konkurrenten kommen erst.

-Der Tormann

„Oldie but Goldie“ – auf niemanden trifft das mehr zu als auf Goalie Wolfgang Filzwieser. Der 39-Jährige ist nicht nur der beste Sommer-Neuzugang in der Bezirkshauptstadt, sondern zeigt Woche für Woche, dass er noch immer zu den besten Schlussmännern der Liga zählt – und ist mit seiner Erfahrung auch wichtig für die Kabine.

-Der Fanansturm

Hollabrunn lebt Handball! Das kann schon einmal festgehalten werden, denn zu jedem Heimspiel kamen bisher über 500 Fans, Höhepunkt der Bregenz-Krimi mit knapp über 900 Fans. Vor allem viele neue Gesichter waren in der Weinviertel-Arena zu sehen.

-Der Kapitän

Kristof Gal, von vielen schon abgeschrieben, auch wegen seiner Verletzungen, erlebt seinen zweiten Frühling. Der Kapitän ist wieder ein absoluter Aktivposten und wurfgewaltiger Shooter.

-Der Mitkov-Faktor

So gut Coach Vlatko Mitkov als Spieler war und ist, genauso gut scheint er als Trainer zu sein. Seine taktischen Kniffe greifen, sein Konzept klar durchdacht und seine Art kommt bei der Mannschaft an.

Die Flops

-Die Schläfrigkeit

Wenn sich eines wie ein roter Faden durch die bisherige Saison zieht, dann die Unaufmerksamkeit in den jeweiligen Anfangsphasen. Fast immer führte dies dazu, das Hollabrunn schon von Beginn an einem Rückstand hinterherlaufen muss.

-Die Chancenauswertung

Auch wenn es fünf Euro für das Phrasenschwein sind, aber wenn man vorne keine Tore macht, dann bekommt man sie hinten. Der UHC stellt zwar eine der besseren Defensivreihen der Liga, aber nur den zweitschwächsten Angriff – auch weil das Glück fehlte und man zu oft nur Aluminium traf.

-Die Kaderbreite

Im Vergleich zu vielen anderen Teams hat der UHC eine kurze Bank, vor allem wenn der Verletzungsteufel zuschlägt, wie zuletzt bei Oliver Nikic oder Langzeitausfall Matej Galina, der Anfang der Woche aber wieder ins Training einstieg.