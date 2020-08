Normalerweise ist der Weinviertel-Cup in Hollabrunn ein Vorbereitungsturnier, wo der Sport und gute Laune im Vordergrund stehen. Diesmal war die 13. Auflage vom Corona virus überschattet. Damen und Herren spielten an getrennten Tagen, es gab strenge Vorgaben und alle Zuschauer mussten Maske tragen. Zu allem Überfluss sagte bei den Herren noch Mitte der Vorwoche der UHC Tulln ab, weil einer seiner Spieler positiv auf Covid-19 getestet wurde. Dennoch bekamen die Fans am Samstag und Sonntag Handballsport vom Feinsten geboten:

Bundesliga Herren

Überrascht von der durchaus respektablen Zuschauer resonanz wirkten die Burschen von Trainer Ivica Belas ungewohnt gehemmt. „Wir haben aber nicht auf das Ergebnis geschaut, weil wichtig war, dass alle Spielpraxis bekommen. Dennoch hätte ich mir mehr erwartet“, resümierte UHC Manager Gerhard Gedinger. Am Ende gab es zwei Niederlagen gegen die St. Pölten Falken (15:20) und den späteren Sieger WAT Atzgersdorf (19:24) – somit Rang drei.

Ein Mitgrund war aber auch das Fehlen von Star-Neuzugang Vlatko Mitkov und Kapitän Anze Kljajic aufgrund kleinerer Blessuren – aber laut Gedinger „nichts Schwerwiegendes“. Ein positiver Lichtblick war Neuzugang Kevin Wieninger, der in Ab wesenheit von Kljajic die Spielmacherrolle ausfüllte. „Er hat die Bälle gut verteilt“, lobt Ge dinger. Wie geht es weiter? Diesen Mittwoch, um 19.30 Uhr in der Weinviertel-Arena, wird gegen den Vöslauer HC getestet und am Samstagvormittag (11) in St. Pölten.

Bundesliga Damen

Für die UHC-Mädels reichte es nach einem Sieg (18:15 gegen Traun) und zwei Niederlagen (13:21 gegen Tulln und 13:17 gegen Eggenburg) für den dritten Rang hinter den Tullnerinnen und Eggenburgerinnen.

Insgesamt war der Wein viertel-Cup für Coach Michael Huber ein gelungenes Vorbe reitungsturnier, auch weil im nun direkt anschließenden Trainingslager gezielt an den Schwächen gearbeitet werden kann: „Es war gut zu sehen, dass wir körperlich und konditionell schon auf einem sehr guten Niveau sind. Jetzt werden wir im Trainingslager an der Wurf qualität arbeiten.“ In der restlichen Zeit bis zum geplanten Saisonstart Mitte September wird außerdem noch versucht, eine zweite Torfrau sowie einen Co-Trainer zu finden, wobei sich die Suche schwierig gestaltet.