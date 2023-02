Frustlevel steigt bei Hollabrunn nach nächster Derbypleite

Werbung

Es läuft nicht beim UHC Hollabrunn! Vier Spiele gab es 2023, drei in der Meisterschaft und eines im Pokal, und alle vier wurden verloren. Trauriger Höhepunkt das 27:32 am Sonntagabend in St. Pölten.

Zwar hat dieser Negativlauf keine unmittelbaren Konsequenzen, weil die Hollabrunner das Ticket für das Obere Play-off ohnehin schon in der Tasche haben, dennoch merkt Manager Gerhard Gedinger zu Recht an: „Für den Kopf und die Außendarstellung ist das alles andere als optimal.“ Was läuft schief? Eine Analyse:

Den „Falken“ gelang gegen die ersatzgeschwächten Hollabrunner ein Traumstart. Nach 15 Minuten führte man 10:3, ging mit einem satten 19:13-Polster in die Pause. Auch nach Seitenwechsel hielt man den amtierenden Meister auf Abstand. Näher als bis auf vier Tore kamen die Weinviertler nicht heran, mussten sich am Ende klar geschlagen geben.

Corona wütete wieder mal im UHC-Lager, gepaart mit einigen abwesenden Skiurlaubern hatte Spielertrainer Vlatko Mitkov nicht gerade eine lange Bank zur Verfügung. Er machte das Beste draus und gab vor allem den jungen Spielern eine Chance. Gut zu sehen, weil Mitkov selbst nur ein paar Minuten spielte. Großer Nachteil: Viele der Youngsters nutzten ihre Chance aber nicht ...

Hollabrunn hat im Moment zwei große Probleme: erstens den Abschluss und zweitens die hektische Aufbaureihe. Diese beiden Punkte führen dazu, dass man trotz passabler Spielanteile und offensiver Ansehnlichkeit einfach nicht mehr gewinnen kann. „Bei uns ist der Wurm drin“, seufzte ein geknickter Gedinger.

Am Samstag geht es gegen Graz, es ist das letzte Spiel für die Bezirkshauptstädter im Grunddurchgang, in der letzten Runde ist man nämlich spielfrei. Da danach fast vier Wochen Pause bis zum Beginn der Play-offs warten, ist der erste Sieg in diesem Jahr enorm wichtig, vor allem, um mit einem guten Gefühl in die spielfreie Zeit zu gehen.