Für den Meistertitel braucht’s ein Wunder für Hollabrunn

Werbung

Mehr Spannung geht nicht im Aufstiegs-Play-off der Bundesliga! Bevor am kommenden Samstag, um 18 Uhr, die letzte Runde angepfiffen wird, haben noch drei Vereine realistische Chancen auf den Meistertitel.

Diese drei Mannschaften, Tirol, Korneuburg und Hollabrunn, liegen innerhalb von zwei Punkten und können noch den Titel holen, die besten Karten haben die Tiroler. Allerdings hat es Hollabrunn in der Weinviertel-Arena im direkten Duell in der eigenen Hand, auch wenn das verdammt schwer wird. Wir haben alle möglichen Final-Szenarien beleuchtet und klären auf:

Tirol wird Meister wenn ...

... man in Hollabrunn gewinnt oder unentschieden spielt. Oder wenn man in der Weinviertel-Arena mit maximal einem Tor Differenz verliert, dann ist es auch egal, wie Korneuburg spielt.

Oder man verliert mit weniger als acht Toren und Korneuburg gewinnt nicht in Traun. Deshalb heißt es für die Korneuburger wiederum Daumen drücken für den „Erzrivalen“.

Korneuburg wird Meister wenn ...

... in Traun gewonnen wird und zeitgleich Tirol in Hollabrunn verliert. Allerdings nicht mit mehr als acht Toren Differenz, dann würden nämlich die Hollabrunner jubeln. Warum? Weil bei Punktegleichheit von drei Teams eine Mini-Tabelle erstellt wird, in der nur die direkten Duelle reingerechnet werden. Falls die Innsbrucker mit minus eins verlieren, dann hilft den Korneuburgern auch ein Sieg nicht.

Hollabrunn wird Meister wenn ...

... der UHC Tirol mit acht Toren Unterschied besiegt wird. Dann ist es auch egal, wie die Korneuburger in Traun spielen.

„Die Ausgangslage spricht aber trotzdem gegen uns, da wir erst einmal so hoch gewinnen müssen,“ betrachtet UHC-Manager Gerhard Gedinger die Situation nüchtern. Vor allem, weil die Tiroler in der laufenden Spielzeit, egal ob Grunddurchgang oder Play-offs, noch nie so hoch verloren.

Nach dem „Krimi“ gibt’s eine Live-Übertragung

Bis zum Samstag sollte auch wieder „Scharfschütze“ Kristof Gal fit werden, der gegen Traun nicht spielen konnte. Ansonsten kann Coach Ivica Belas auf den gesamten Kader zurückgreifen. Und wer nach nervenaufreibenden 60 Minuten noch mehr Handball sehen will: Im Anschluss überträgt der UHC auf Großbildleinwand das zweite HLA Meisterliga-Finalspiel zwischen Krems und Hart im Sportcafé.