Für Handballer wartet die Woche der Wahrheit

Ein langes Wochenende steht vor der Tür und es dürfte wohl auch eine lange Belastungsprobe für die Nerven aller Hollabrunner Handballfans werden. Denn am Mittwoch und Samstag entscheidet sich, ob der UHC Hollabrunn seinen großen Traum vom erneuten Titel und Aufstieg in die HLA Meisterliga realisieren kann.

Warum? Weil am Mittwoch auswärts in Wien das Duell Erster gegen Zweiter gegen WAT Atzgersdorf wartet. Nachdem die Hollabrunner vergangenen Samstag zu Hause gegen Traun souverän 40:21 gewannen und die Atzgersdorfer am Sonntag in Innsbruck überraschend verloren, trennen nun drei Zähler diese beiden Aufstiegsaspiranten. Zweiter ist zwar Leoben, aber die Steirer haben schon bekundet, nicht aufsteigen zu wollen. „Zumindest haben wir es auch bei einer Niederlage in der eigenen Hand, das war eine nette Überraschung am Sonntagabend“, war UHC-Manager Gerhard Gedinger erfreut.

Am letzten Spieltag könnte es ein Déjà-vu gebenNimmt man diese hohe Hürde, wartet drei Tage später die nächste schwere Aufgabe auswärts in St. Pölten. „Ich würde sagen, schaffen wir das, dann schaut es schon sehr, sehr gut aus“, glaubt Gedinger. Auch weil danach nur mehr zwei Heimspiele warten, gegen Leoben, das ohnehin nicht aufsteigen will, und zum Abschluss Innsbruck. Und da werden Erinnerungen an die Vorsaison wach, als man gegen die Tiroler im letzten Spiel mit dem letzten Wurf den allerersten Titel der Vereinsgeschichte feiern durfte. „Wenn das kein gutes Omen ist“, grinste Gedinger.

Allerdings warnt der Manager: „Wir dürfen jetzt nichts auf die leichte Schulter nehmen und ob Leoben wirklich nicht aufsteigen will, das wage ich noch nicht zu 100 Prozent zu sagen.“

Zittern um zwei Leistungsträger

Allerdings gibt es zwei große Sorgenfalten auf der Stirn von Gedinger. Müssen die Hollabrunner doch um zwei Leistungsträger bangen: Zum einen um Tormann Mario Dubovecak, der sich gegen Traun verletzte, und zum anderen um Kristof Gal. Der Langzeit-Legionär, der sich zuletzt wieder stark verbessert zeigte, laboriert ebenfalls an einer Verletzung. Dass beide gegen Atzgersdorf dabei sein werden, erschien Stand Montagabend mehr als nur fraglich.