Für UHC Hollabrunn geht es um die Tabellenführung

Werbung

Das spielfreie Wochenende nutzte man beim UHC Hollabrunn zur Erholung für den heißen Herbstendspurt bis zur Winterpause. Nach der Hin runde führen die Mannen um Spielertrainer Vlatko Mitkov ja die Tabelle an und müssen zum Auftakt der Rückrunde nach Leoben. Ein echtes Schlagerspiel – und zwar aus mehreren Gründen:

Revanche ist angesagt

Nur ein Pflichtspiel verlor der UHC in dieser Spielzeit, und zwar zum Saisonstart in der Weinviertel-Arena gegen die angesprochenen Leobner. Die 25:29-Pleite soll jetzt in der Obersteiermark ausgemerzt werden.

Platz eins im Visier

In der Tabelle liegen drei Teams innerhalb von nur zwei Punkten, bei einer UHC-Pleite und einem Sieg von Atzgersdorf wären dann sogar alle drei Vereine punktegleich. Und als Vierter lauert auch St. Pölten in aussichtsreicher Position.

Duell der Seriensieger

Beide Teams treffen mit einer breiten Brust aufeinander. Hollabrunn hat sieben Spiele in Serie gewonnen, inklusive Cup sogar acht. Leoben wiederum gewann seine letzten fünf Meisterschaftspartien.

„Wir wollen diesen Flow nutzen, um weiter zu punkten“, so Manager Gerhard Gedinger.

Top-Torjäger kommen

Was die Weinviertler und Steirer noch verbindet, sind ihre besten Werfer. Mitkov aufseiten des UHC erzielte bisher 70 Tore in acht Spielen, was einen Schnitt von 8,75 Treffern pro Partie bedeutet. Damit liegt er in der Schützenliste auf Rang zwei, nur geschlagen vom überragenden Leobner Marek Kovacech, der 81 Mal (Anm.: Schnitt von 10,13) ins Schwarze traf. Anders gesagt, wer von den beiden öfters trifft, dessen Team hat gute Chancen auf den Sieg ...

„Aber wir dürfen nicht nur ihn im Fokus haben“, warnt Gedinger auch vor den anderen Werfern.