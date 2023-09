Historische Premiere für Hollabrunner Handballherren

Knapp 600 Zuschauer waren wieder in die Weinviertel-Arena gekommen, um den UHC gegen die bis vergangenen Samstag makellosen Tiroler anzufeuern. Doch schon wie in den ersten beiden Partien verschlief man die Anfangsphase, lag rasch mit 1:5 im Rückstand. „Weil wir uns mit vielen Eigenfehlern selbst in die Bredouille bringen“, wie Manager Gerhard Gedinger seufzend feststellte.

Doch die Weinviertler verbissen sich in den Gegner kämpfen sich Schritt für Schritt heran und gingen nur mehr mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause. Obwohl man auf Neuzugang Matej Galina verzichten musste, der sich am Knie verletzte und ausgetauscht werden musste.

Kampfgeist blieb nicht unbelohnt

Auch in Halbzeit zwei wurde es intensiv, allerdings waren die Eigenfehler erneut ein Problem für ein Hollabrunn: So brachte man einmal das Kunststück fertig in doppelter Überzahl – beim Stand von 21:21 - ein Gegentor zu kassieren. So stand es plötzlich 21:24 vor Beginn der „Crunchtime.“ Die Entscheidung? Mitnichten.

Angetrieben vom derzeit unglaublich starken Kapitän Kristof Gal holte man Tor um Tor auf, in der Schlussminute stand es 25:25. Und beide Mannschaften hatten noch die Chance auf den Sieg: Auf Seiten der Gastgeber vergab Gal, auf Seiten der Gäste wurde UHC-Goalie Wolfgang Filzwieser mit einer Parade zum Spielverderber.

Gedinger war danach erleichtert: „Wir haben uns diesen Punkt redlich verdient, ein historisches Ereignis für den Hollabrunner Handball. Jetzt wollen wir diesen Schwung mitnehmen, um weiter anzuschreiben.“