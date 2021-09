Neues Gewand, gemeinsames Logo und gemeinsames Corporate Design mit ÖHB und WHA, 31 Teams aus acht Bundes ländern – all das gibt es am kommenden Wochenende, wenn die zwei höchsten Spielklassen des Landes bei den Herren starten. Mittendrin statt nur dabei im Kreis der österreichischen Top-Vereine auch der UHC Hollabrunn in der HLA Challenge, wie die Bundesliga seit heuer offiziell heißt. UHC-Manager Gerhard „Gedi“ Ge dinger hat mit der NÖN die zwölf Vereine analysiert:

Der Top-Favorit

Das ist sicherlich die SU Leoben, welche sich mit Lubomir Jadron und Jugendteamspieler Jonas Magelinskas hochkarätig verstärkt hat. Zudem tragen die Routiniers wie etwa Vytas Ziura oder Tormann Aistis Pažemeckas weiter das Dress der Obersteirer.

-Gedingers Urteil: „Dieses Team gilt es zu schlagen, für mich Aufstiegskandidat Nummer eins.“

Die Verfolger

Hoch gehandelt wird auch Hollabrunns „Erzrivale“, die Union Sparkasse Korneuburg. Die Mannen von Langzeit trainer Alexander Luzyanin setzen auf Kontinuität und mit Rückkehrer Aron Tomann auf eine Top-Neuverpflichtung.

Die Überraschungsmannschaft der Vorsaison war Halbfinalist WAT Atzgersdorf. Auch hier wird auf mannschaftliche Geschlossenheit gesetzt, zudem steht mit Ex-Hollabrunn- Kapitän Andreas Czech ein Top-Mann als Trainer an der Seitenlinie.

Hoch gehandelt wird auch die Union St. Pölten, welche sich im Lauf der Vorsaison immens steigerte, mit Matthias Bruckner vielleicht den besten Flügel der Liga in den Reihen hat und einige Rück kehrer nach längeren Ver letzungspausen begrüßen kann.

Bleibt noch der UHC Hollabrunn selbst, der diese Saison zwar kleinere Brötchen bäckt, aber vor allem mit seiner „Starting Seven“ stark genug ist, um unter die Top-Vier bzw. -Fünf zu kommen.

-Gedingers Urteil: „Korneuburg ist für mich ein Finaltipp, St. Pölten und Atzgersdorf ebenfalls stark einzuschätzen. Was uns betrifft, ich glaube zwar an unsere Qualitäten, aber wir werden noch Zeit brauchen.“

Die „Wundertüten“

Schwer einzuschätzen ist der UHC Tulln mit einer beinahe komplett neuen Mannschaft inklusive Top-Legionär Lukas Majbik. In der Vorbereitung blieben die Rosenstädter auf jeden Fall ungeschlagen.

Wie jedes Jahr sind auch die Fivers Margareten II nicht genau einzuordnen, anhand der Ausbildung und Qualität des Nachwuchses der Wiener ist aber eher mit ihnen zu rechnen.

-Gedingers Urteil: „Auf Tulln würde ich aufpassen, da ist Qualität vorhanden, und die Fivers sind die Fivers, mehr kannst du da nie sagen (lacht).“

Die Nachzügler

HIB Graz, in der Vorsaison hinten drin, will sich diesmal nach oben orientieren, mit Deni Gasperov und Christian Offenbacher schlug man auf dem Transfermarkt zu.

Bleiben noch die Aufsteiger WAT Fünfhaus und SG Krems/Langenlois II. Während Erstere stark sein sollten, gibt es bei Zweiteren Fragezeichen.

-Gedingers Urteil: „Fünfhaus ist ein Außenseitertipp für die Überraschung der Saison. Die anderen zwei schwer einzuschätzen.“