Hollabrunner Handballer erweitern Betreuerteam

Nicht nur auf dem Spielfeld versucht der UHC Hollabrunn optimale Voraussetzungen für seine Akteure zu schaffen, sondern auch abseits davon. Dazu gehört seit kurzem mit Alma Glasl (Codetraining) eine Athletiktrainerin, die den UHC-Akteuren bereits seit der Vorbereitung zur Seite steht. Neu im Team ist mit Jakob Grötzer (Körperwerkstatt) ein junger Physiotherapeut, der den UHC-Spielern sowohl prophylaktisch als auch im Nachgang bei größeren und kleineren Verletzungen zur Verfügung steht.

"Alma hat unseren Jungs schon in der Vorbereitung ordentlich Beine gemacht und gemeinsam mit ihnen an deren Defiziten gearbeitet. Wir freuen uns, dass sie uns nun auch in der Meisterschaft zu unserem Betreuerteam zählt, da wir damit die Spieler im Athletikbereich ideal betreuen können. Mit Jakob stößt ein junger und ambitionierter Physiotherapeut zu uns, den wir hiermit recht herzlich begrüßen," freut sich UHC-Manager Gerhard Gedinger über die Erweiterung des Betreuerteams.