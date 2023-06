Hollabrunner Handballer holen die ersten Neuen

Der Bundesliga-Meistertitel wurde gerade erst zu Ende gefeiert, da basteln UHC Hollabrunn-Manager Gerhard Gedinger und Co. schon an einem konkurrenzfähigen HLA-Kader. Jetzt gab der Meister und Aufsteiger die ersten drei Neuzugänge bekannt. Drei Namen, die in der heimischen Handball-Szene für Aufsehen sorgten:

Wolfgang Filzwieser

Der 38-jährige Tormann kommt von Vizemeister Fivers WAT Margareten, wo er 2018 Meister und 2021 Cupsieger wurde. Filzwieser spielte auch schon in Hard und Krems sowie im Ausland, genauer gesagt Schweden und Portugal. Für Österreichs Herren-Nationalteam absolvierte er 27 Spiele. „In Normalform ist er noch immer einer der besten Schlussmänner der Liga“, ist Gedinger stolz auf diese Verpflichtung. Wie gelang diese überhaupt?

„Die Fivers haben eine Verjüngungskur eingeleitet und ihm keinen neuen Vertrag mehr angeboten. Davon haben wir Wind bekommen und gleich zugegriffen“, so Gedinger, der noch schmunzelnd hinzufügt: „Im Vergleich zu Dubo (Anm.: Mario Dubovecak, 48 Jahre alt) ist er aber auch noch jung (lacht).“ Damit ist die Baustelle im Tor mit Filzwieser, Michael Nebenführ und Mario Dubovecak als Back-Up und Tormanntrainer geschlossen.

Juraj Briatka

Eine zweite Baustelle hatten die Hollabrunner am linken Flügel und diese ist mit dem 27-jährigen Slowaken auch geschlossen. Er kommt vom Viertplatzierten der abgelaufenen Extraliga, dem HK Kupele Bojnice. Dort wurde er mit 220 Toren bester Werfer in der höchsten slowakischen Liga und folgerichtig ins All Star-Team gewählt. Zudem ist er aktueller slowakischer Teamspieler.

„Ein Top-Mann, von dem wir uns viel erwarten, an ihm waren auch etliche andere Klubs dran“, weiß Gedinger.

Igor Vuckovic

Dritter im Bunde ist der 25-jährige Rückraumspieler Vuckovic, der schon einmal beim UHC spielte – und zwar in der Spielzeit 2019/20. Er stammt aus dem Nachwuchs der Fivers, wechselte nach seiner Hollabrunner Zeit zu Krems und spielte zuletzt beim TV Willstätt in der dritten deutschen Liga. Jetzt ist der Student der Sportwissenschaft wieder in Wien und kehrt in die Bezirkshauptstadt zurück.

Seine Rolle im Team von Spielertrainer Vlatko Mitkov soll vielfältig sein: „Er ist eine Art Allzweckwaffe, vor allem defensiv ist er mit seinen knapp zwei Metern eine Macht“, charakterisiert ihn Gedinger.

Das war aber erst der Anfang, denn Gedinger bestätigte gegenüber der NÖN, dass sechs bis sieben Neuzugänge nötig sein werden, um einen Kader zu haben, der Erstligaansprüchen genügt. Es bleibt also spannend, wer noch den Weg in die Weinviertler Bezirkshauptstadt finden wird ...