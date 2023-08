Hollabrunner Handballer kamen auf den „Tiger“

Die Herren des UHC Hollabrunn kamen in der Vorwoche ordentlich ins Schwitzen. Und das nicht nur, weil die Temperaturen wieder hochsommerlich waren. Denn von Donnerstag bis Sonntag kasernierte Coach Vlatko Mitkov seine Spieler im Sporthotel Hollabrunn ein.

Drei tägliche Trainingseinheiten, unter anderem einen Morgenlauf um 7 Uhr in der Früh, sorgten für ordentliches Schweißtreiben bei den Spielern. „Das hat die Mannschaft zusammengeschweißt“, freute sich auch Manager Gerhard Gedinger. Freitag stand dann ein Testspiel gegen den slowakischen Erstligisten HC Hlohovec auf dem Programm. Beim 35:20-Sieg sahen viele Zuschauer der neuformierten Mannschaft zu. Dabei konnte man sowohl im Angriff als auch in der Abwehr eine deutliche Steigerung im Vergleich zum ersten Test gegen Krems feststellen.

Allerdings will Gedinger diesen Test nicht überbewerten: „Sie hatten einige Abgänge im Sommer und waren nicht so stark, wie wir erwartet haben. Aber das soll unsere Leistung nicht schmälern.“ Auf der Hollabrunner Augustwiesn, wo es zum Teambuilding ging, war nicht nur sprichwörtlich der Bär, sondern dann plötzlich auch der Tiger los! Warum? Neuzugang und Stimmungskanone Matej Galina gewann besagtes Tier und erklärte es gleichzeitig zum neuen Maskottchen der Mannschaft. „Wenn wir auch so aggressiv und bissig auftreten, warum nicht (lacht)“, meinte Gedinger schmunzelnd.

Aber auch die zweite Garde der Hollabrunner durfte sich messen, denn das Future Team probte gegen HLA Challenge-Aufsteiger Perchtoldsdorf mit Neo-Coach – und Ex-Hollabrunn Trainer – Ivo Belas. Nach ansprechender erster Hälfte musste man sich zwar mit 21:28 geschlagen haben, war aber mit dem Auftritt aber auch durchaus zufrieden.

Gedinger: „Haben Schritt nach vorne gemacht“

Gedinger resümierte nach der intensiven Woche zufrieden: „Wir haben ideale Voraussetzungen vor Ort. Daher haben wir uns entschlossen, das Trainingslager daheim abzuhalten. Die Jungs haben ordentlich Gas gegeben und sowohl sportlich als auch mannschaftlich einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Dazu hat sicherlich auch der kurze Ausflug auf die Augustwiesn seinen Teil dazu beigetragen,“ resümierte Gedinger mit einem Augenzwinkern