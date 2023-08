Hollabrunner Handballer: Nationalteameinsätze und erster Härtetest

WHA Challenge

Die Damen des UHC Hollabrunn starteten am vergangenen Dienstag nach einem großen Kaderumbruch in die Vorbereitung für die neue Saison.

Sieben Abgängen, verließen doch beinahe alle bisherigen Leistungsträgerinnen den Verein, stehen sechs Neuzugänge gegenüber: Anastasia Cegar, Tanja Arbes, Rebeka Magyari, Csilla Nagyi, Andrea Sariska und Rückkehrerin Martina Vaninova werden in der nächsten Saison für Hollabrunn auflaufen. Mit den ersten Trainingseinheiten war Coach Tibor Csoka trotz des großen Umbruchs sehr zufrieden: „Die Mädels sind wirklich fleißig und die ersten Einheiten waren super.“

Super auch die Leistung von der erst 14-jährigen Sara Csoka, die derzeit mit dem Unter-17 Nationalteam bei der Women´s 17 EHF Championship 2023 in der Türkei im Einsatz ist. Gegen Lettland und Großbritannien erzielte sie bei den zwei klaren österreichischen Siegen 16 Tore und wurde gegen Letztere sogar zur Spielerin des Spiels gewählt. Schade nur, dass Csoka altersbedingt heuer noch nicht für den UHC in der WHA Challenge spielen darf.

HLA Meisterliga

Am vergangenen Mittwoch stand für den UHC Speed Connect Hollabrunn das erste Testspiel der neuen Saison in Krems auf dem Programm. Trainer Vlatko Mitkov hatte dabei erstmals die Gelegenheit, die Neuen im Spielmodus zu erleben.

Ohne Torhüter Wolfgang Filzwieser und Rückraumspieler Oliver Nikic präsentierte man sich durchaus passabel. In einem flott geführten Spiel wurden mehrere Varianten ausprobiert bzw. kamen beinahe alle Spieler zu ihren Einsatzzeiten. Schlussendlich setzte sich das Heimteam aus der HLA gegen den Liganeuling mit 38:30 durch. Im Hollabrunner Lager hatte man aber einen durchaus positiven Eindruck von den Neuzugängen gewonnen, da sich diese stark zeigten. Aber auch die junge Garde wie etwa Benjamin Winkler oder Felix Irlacher wussten zu gefallen.

„Für den ersten Probegalopp war das in Ordnung, wir wissen aber, dass noch viel Arbeit auf uns wartet“, meint Manager Gerhard Gedinger. Weiter geht es am Freitag, 19 Uhr, in der Weinviertelarena gegen den slowakischen Erstligisten Hlohovec.