Hollabrunner Handballer schrammten an einer Sensation vorbei

Dabei erwischten die Gäste mit einem 3:0-Lauf den besseren Start in die Partie. „Weil wir wieder zu viele Fehler gemacht haben“, wusste UHC-Manager Gerhard Gedinger zu berichten. Dann fing sich seine Mannschaft, bekam auch den starken Teamspieler Tobias Wagner am Kreis besser in den Griff. Dennoch rannte man immer einem Rückstand nach, auch, weil man sechsmal (!) Aluminium traf. In der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit gelang es Bregenz-Kapitän Ralf Patrick Häusle & Co. ihren Vorsprung wieder auf fünf Tore auszubauen, sodass es für beide Mannschaften bei einem Stand von 16:11 für die Vorarlberger in die Pause ging.

Taktische Kniffe von Mitkov gingen auf

Hollabrunns Trainer Vlatko Mitkov nahm danach Anpassungen vor, vor allem der junge Markus Mahr stellte den UHC immer wieder vor Problemen. In den ersten zehn Minuten gelang es den Niederösterreichern, ihren Rückstand Schritt für Schritt zu verringern. Infolgedessen erzielte Kristof Gal in der 44. Minute den Anschlusstrefferzum 19:20.

Es ging hin und her, Bregenz zog wieder davon, aber Gal und Oliver Nikic verkürzten noch einmal (22:24). In den letzten beiden Minuten wurde es dramatisch: Zunächst verkürzte Gal auf 25:26, ehe Tormann Wolfgang Filzwieser im Hollabrunner Tor eine Glanzparade zeigte. Trainer Vlatko Mitkov ging danach hopp oder dropp, wechselte einen siebten Feldspieler ein und der Hausherr kam noch einmal zum Abschluss: Doch der junge Flügel Felix Irlacher scheiterte an Bregenz Teamgoalie Patrick Häusle und den 900 Fans blieb der Torjubel im Hals stecken.

Dickes Lob von den Bregenzern

„Schade um dieses Spiel. Wir haben leidenschaftlich dagegengehalten und hätten uns fast noch dafür belohnt. Acht Stangenwürfe sind auch ein Zeichen dafür, dass uns das Spielglück leider nicht hold war. Gratulation an Bregenz, die an diesem Abend das abgezocktere Team waren“, resümierte UHC-Manager Gerhard Gedinger. Lob gab es auch von Bregenzer Seite: „Es war ein schwer erkämpfter Sieg. Wie ich bereits im Vorhinein gesagt habe, ist Hollabrunn eine gute Mannschaft, gegen die es kein Team in der Liga auswärts leicht haben wird“, streute Trainer Marko Tanaskovic Rosen.