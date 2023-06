Hollabrunner Handballherren am Ziel der Träume

Freitagabend, kurz nach 20.30 Uhr, die bummvolle Weinviertel-Arena in Hollabrunn verwandelte sich in ein Tollhaus – Spieler, Betreuer und Fans ließen ihren Emotionen freien Lauf bzw. wussten nicht wohin damit. Denn der UHC Speed Connect Hollabrunn sicherte sich mit dem 30:28-Heimsieg gegen Handball Tirol in der letzten Runde aus eigener Kraft Platz eins, holte damit wie schon in der Vorsaison den Meistertitel und steigt in Österreichs oberste Spielklasse auf. Das animierte auch Manager Gerhard Gedinger vor lauter Freude sein Trikot im Stile des Hulks zu zerreißen. Als Kapitän Kristof Gal den Meisterpokal entgegennahm und ihn dann der Mannschaft und den Fans präsentierte durfte auch der obligatorische Konfettiregen nicht fehlen samt stimmiger Gesangseinlage der ganzen Halle bei „We are the Champions.“

Nur kurz flatterten die Nerven

Zum Spiel: Nach anfänglichem Abtasten übernahmen Gal & Co. die Führung und bauten diese bis zur Pause auf 17:11 auf. In Hälfte zwei flatterten zunächst etwas die Nerven und Tirol kam auf Schlagdistanz heran (Anm.: Spielstand 20:18 für den UHC nach 38. Minuten). Ein 3:0-Lauf in Unterzahl brachte den UHC wieder auf Kurs. „Wir werden Meister“, war schon zu diesem Zeitpunkt aus hunderten Kehlen zu vernehmen. Die Stimmung in der Halle, samt der lautstarken UHC-Trommler war und ist laut Gedinger schon „erstklassig.“

In der „Crunchtime“ konnte Innsbruck zwar noch einmal verkürzen, mehr aber nicht. Hollabrunn brachte das Ergebnis souverän über die Distanz und war nach packenden 60 Minuten endlich am Ziel der Träume. Und danach wurde in der Bezirkshauptstadt die Nacht zum Tag gemacht …