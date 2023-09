Hollabrunner Handballherren forderten den Vizemeister

Die erste Runde der HLA Meisterliga 2023/24 ist gespielt! In sechs Duellen des ersten Spieltags zeigte sich, dass die kommende Saison so einiges an Spannung verspricht. Schön, dass auch der UHC Speed Connect Hollabrunn da mitmachte, nur knapp mit 27:29 gegen die Linzer verloren.

In einem knappen Spiel gegen den Vorjahresfinalist aus Oberösterreich können die Weinviertler vor allem durch zehn Tore von Kristof Gal aufzeigen. Nach einer knappen Pausenführung von 14:13 können die Linzer aber im zweiten Durchgang durch zahlreiche Tore von Mislav Grgic (Anm.: 9 Treffer) und Jadranko Stojanovic (8) überzeugen und sichern sich einen knappen Sieg in der Weinviertel-Arena, die mit weit über 700 Fans mehr als nur gut gefüllt war.

Die Premiere verlief für Hollabrunns Handballer also durchwachsen. Hätte man vor Spielbeginn von einer knappen 27:29-Niederlage gesprochen, wäre man vielleicht damit zufrieden gewesen. So zahlten Gal & Co aber erstmals Lehrgeld, weil einfach zu viele individuelle Fehler in Angriff und Abwehr letztendlich verhinderten, dass man gegen den großen Favoriten doch Zählbares mit nach Hause nahm.

Auch von den Linzern gab es Lob

„Wir haben zur Kenntnis nehmen müssen, dass in der ersten Liga jeder Fehler rasch bestraft wird.Daran müssen wir arbeiten, dass wir einfach weniger Fehler machen. Dann werden wir auch punkten“, analysiert UHC-Manager Gerhard Gedinger unmittelbar nach Spielende. Linz-Trainer Milan Vunjak streute dem Gegner auch Rosen: „Es war, wie erwartet, ein schweres Spiel gegen einen würdigen Gegner. Wir konnten in der zweiten Halbzeit in der richtigen Phase auf plus fünf stellen, das war letztendlich entscheidend für unseren Sieg. Aber hier in Hollabrunner werden sich noch einige Teams schwertun.“