Hollabrunner Handballherren stehen kurz vor dem Meistertitel

Nach anfänglichem Abtasten übernahmen mit Fortdauer des ersten Abschnitts die Gäste aus der Obersteiermark das Kommando und die Führung. Hauptverantwortlich dafür war einmal mehr eine löchrige Abwehr, die den Gästen einfache Treffer ermöglichte. Im Angriff ließ man wiederum viele gute Einschussmöglichkeiten aus, folgerichtig lag man mit zwei Toren in Rückstand zur Pause.

In Hälfte zwei setzte sich das Dilemma zunächst fort, bis zu vier Tore Rückstand sorgten für Kopfzerbrechen bei Trainer Vlatko Mitkov. Dieser nahm dann ein Time-Out und das brachte endlich den gewünschten Effekt. Drei Treffer in Serie brachten Kristof Gal & Co heran, ein Siebenmeter von Oliver Nikic brachte nach 44 Minuten die erstmalige UHC-Führung (25:24).

Ein 3:0-Lauf brachte sechs Minuten später dann die Vorentscheidung für die Hollabrunner. Denn in der Schlussphase kann der UHC seinen Vorsprung verteidigen, Leoben dagegen nur mehr Ergebniskosmetik betreiben. „Reifeprüfung bestanden“, war Manager Gerhard Gedinger danach sichtlich erleichtert.

Déjà-vu gegen Tirol?

Nun kommt es am kommenden Freitag, um 19 Uhr in der Weinviertel-Arena, zum Showdown im letzten Spiel der Saison wieder gegen Tirol. Dabei geht es wie im Vorjahr um nichts weniger als um den Meistertitel. Diesmal genügt aber ein Sieg, egal mit welcher Differenz - im Gegensatz zum Vorjahr, als man mit plus acht Toren gewinnen musste ...