Hollabrunner Handballherren wollen mit Fans im Rücken zum Titel

Die „Woche der Wahrheit“ wurde für den UHC Hollabrunn nicht zur Vorentscheidung im Titelkampf des Aufstiegs-Play-offs der HLA Challenge. Denn nach der Pleite in Wien gegen Atzgersdorf am vergangenen Mittwoch und dem Sieg am Samstag in St. Pölten verteidigten Trainer Vlatko Mitkov und seine Mannen die Tabellenführung und bleiben zwei Runden vor Schluss Erster, mit einem Punkt Vorsprung auf die Atzgersdorfer und zwei vor Leoben.

Kommenden Samstag warten gleich Letztere zum ersten von zwei Showdowns. Und auch wenn die Obersteirer (bisher) offiziell jede Aufstiegsambitionen verneinten, will sich UHC-Manager Gerhard Gedinger nicht darauf verlassen: „Mein Wunsch wäre es, mit zwei Siegen den Titel und Aufstieg aus eigener Kraft zu schaffen, alles andere interessiert mich nicht.“ Ins selbe Horn stößt Mitkov: „Ich will es sportlich schaffen, nur dann verdienen wir es, in der höchsten Liga zu spielen.“ Ein Heimsieg gegen die Leobner ist auch deshalb Pflicht, weil Atzgersdorf zeitgleich Traun empfängt und von einem Kantersieg des größten Herausforderers ausgegangen werden darf.

Danach wartet noch – wie im Vorjahr – ein Heimspiel gegen Tirol für die Weinviertler, während Atzgersdorf nach St. Pölten muss, wo potenziell Ausrutschgefahr besteht.

Zwei zum Preis von einem - die Halle soll kochen!

„Alle in die Halle“ - das ist das Motto beim UHC Hollabrunn. Für kommenden Samstag gibt es daher eine 1+1 - Aktion. Das heißt, jede Begleitperson geht gratis mit in die Weinviertelarena! "Wir hoffen, dass die UHC-Fangemeinde dieses Angebot redlich nützt und wir damit samstags die Weinviertelarena voll bringen," freut sich UHC-Manager Gerhard Gedinger auf den Schlager gegen Leoben.