Hollabrunner UHC-Sommercamp begeisterte 50 Kinder

Leitete zunächst das Sommercamp und startet jetzt mit den Bundesligaherren in die Vor- bereitung: Coach Vlatko Mitkov. Foto: privat

Das Sommercamp des UHC Hollabrunn ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Heuer war keine Ausnahme: 50 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren nahmen in der vergangenen Woche an der vierten Ausgabe teil.

Los ging es am ersten Tag im Stadion Hollabrunn, wo es galt, Koordination und Kraft in Form verschiedenster Übungen in Einklang zu bringen. Tag zwei brachte den Motorikpark für die ersten beiden Gruppen, während die anderen beiden Gruppen sich mit verschiedensten Bällen in der Weinviertelarena in diversen Spielen übten.

Tag drei bedeutete denselben Plan wie tags zuvor, jedoch mit getauschten Gruppen, und Tag vier brachte Schwimmaktivitäten im Freibad sowie Balltraining in den einzelnen Gruppen. Am fünften und letzten Tag gab’s als Einstand den Playground der Sportunion und als Höhepunkt die Kinderolympiade mit verschiedensten Disziplinen samt Siegerehrung.

„Unterm Strich hatten alle Betreuer und Kinder großen Spaß, zeigten enormen Einsatz bei allen Bewerben und freuen sich bereits jetzt schon auf das nächste Sommercamp“, strahlte Manager Gerhard Gedinger. Perfekt organisiert wurde das Sommercamp von den beiden Bewegungscoaches Raimund Auss und Vlatko Mitkov, assistiert gleich von sechs UHC-Nachwuchstrainern.

Am Montagabend starteten dann auch die Herren und Damen der Bundesliga mit der Vorbereitung, allerdings bedeutet die Hitze einen dosierten Trainingsbetrieb.