Aller guten Dinge sind drei! Unter diesem Motto beginnt der UHC Hollabrunn am Montagabend mit der Vorbereitung auf die neue Bundesligasaison. Das Ziel ist klar: Meistertitel und HLA-Aufstieg.

Nach dem äußerst bitteren Final-Aus 2019 und dem vorzeitigen Saisonabbruch 2020 will Coach Ivica Belas mit seinen Mannen heuer endlich den ganz großen Wurf schaffen. Jetzt nahm sich der Erfolgs trainer Zeit, um die wichtigsten Fragen zum Start zu beant worten. Die NÖN fragt sich, ...

...wie beurteilt er die Übertrittszeit?

„Ich bin zufrieden mit der Mannschaft, auch wenn wir ein paar Leistungsträger verloren haben. Doch die Mischung aus Jungen und Arrivierten passt.“

...was er sich von Top-Transfer Vlatko Mitkov erwartet?

„Ich habe ihn ja schon in Krems als Trainer bzw. Spielertrainer gehabt, kenne ich ganz gut und weiß um seine Qualitäten. Für uns ist er ein Riesengewinn, weil er auch menschlich einen Top-Charakter hat. Außerdem wird er ein Riesenplus für die Jungen sein.“

...wo er Mitkov einsetzen will?

„Im Rückraum rechts, weil wir dort mit Alen (Anm.: Markovic) bisher nur einen Linkshänder im rechten Rückraum hatten. Da sind wir jetzt eindeutig stärker geworden. Ansonsten werde ich ihn körperlich schon so sehr ausnützen, wie es nur geht (lacht).“

...ob der Kader im Vergleich zur Vorsaison stärker geworden ist?

„Eine undankbare Frage, weil ich schon letztes Jahr dachte dass wir stärker sind. Aber natürlich erwarte ich mir viel, doch du weißt nie, wann der Verletzungsteufel zuschlägt. Und wegen Covid-19 kann sowieso immer etwas passieren, was nicht in unserer Hand liegt.

...was in den ersten Trainingswochen im Mittelpunkt steht?

„Natürlich Kraft und Aus dauer, aber in Wirklichkeit geht es dann vor allem darum, alle neuen Spieler so schnell wie möglich in unser Spiel system einzufügen.“

...ob Belas mit den neuen Spielern auch ein neues System plant?

„Klar habe ich Ideen, was ich vielleicht ausprobieren könnte. Nur in der Theorie hört sich alles viel besser an, als es dann in der Praxis aussieht (lacht).“

...wen er als Hauptkonkurrent um den Titel sieht?

„Ich glaube die neue Mannschaft von Bruck und Trofaiach ist unser schärfster Rivale und auch Leoben wird mit Vytas Ziura und einigen Fivers Spielern stark sein. Dazu würde ich auch Bad Vöslau nicht unterschätzen. Generell erwarte ich mir wieder eine spannende Saison.“

...wie seine persönliche Zukunft aussieht?

„Ich habe noch einen Vertrag bis Sommer 2021. Mein Ziel war es – seit meinem Amtsantritt – in die HLA aufzu steigen. Jetzt ist es mein dritter Versuch. Gelingt es wieder nicht, dann sollte sich der Verein wohl doch jemand anderen suchen. Dafür bin ich zu ehrgeizig.“