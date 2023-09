Jetzt auch der erste Auswärtspunkt für die Hollabrunner Handballherren

Die Ausgangslage für die Reise in die Weststeiermark war alles andere als optimal. Die Hollabrunner mussten gleich fünf Akteure aus den verschiedensten Gründen vorgeben. Dies führte sogar dazu, dass Trainer Vlatko Mitkov erstmals nach seiner schweren Verletzung im Februar wieder ins UHC-Trikot schlüpfte, um bei Bedarf auszuhelfen.

Die Anfangsminuten gehörten wieder einmal dem Gegner, der rasch auf 3:0 davonzog. Mit dem ersten Treffer durch Spielmacher Tilen Grobelnik hatte man aber dann endlich ins Spiel gefunden. Mit Fortdauer von Abschnitt eins konnte man die sehr kampfbetonte, aber von beiden Seiten sehr hektisch geführte Partie offen halten, ging aber dennoch mit einem 9:10-Rückstand in die Kabine.

Spiel gedreht und dann wieder aus der Hand gegeben

Hälfte zwei zeigte dann zunächst die stärkste Phase von Tobias Parzer & Co. Gestützt auf einen sicheren Schlussmann Wolfgang Filzwieser verbiss sich die Abwehr immer besser in den Gegner und konnte der Spielverlauf bis zur 44. Spielminute (17:14 für den UHC) gedreht werden. In weiterer Folge wurden dann jedoch die besten Einschussmöglichkeiten teils fahrlässig vergeben und es verabsäumt, den Sack vorzeitig zuzumachen. Die Hausherren witterten nochmals ihre Chance und drehten mit einem 4:0-Lauf nochmals den Spielstand (17:18 - 49. Min).

Die Crunchtime brachte dann nochmals heftige Zweikämpfe, starke Torhüterleistungen oder auch schlecht angetragene Würfe - je nach Sichtweise. Bärnbachs Shooter Anton Prakapenia scorte seine Farben in der 58. Spielminute nochmals in Front (19:18); Hollabrunns Kapitän Kristof Gal sorgte aber dreissig Sekunden vor Spielende mit seinem siebten Treffer für das letztendlich wohl verdiente 19:19-Remis.

„Ein kampfbetontes, aber keineswegs hochklassiges Spiel, war geprägt von vielen Fehlern auf beiden Seiten und endete mit einem gerechten Remis“, lautete die Bilanz von UHC Hollabrunn-Manager Gerhard Gedinger.