Jetzt legen auch die Hollabrunner Handballdamen los

Viele der Damen des UHC „Wein4tler Netzwerke“ Hollabrunn saßen auch beim Herrenspiel im Publikum und holten sich vielleicht ihren letzten Motivationsschub für die eigene Meisterschaft, die am kommenden Samstag beginnt. Und sie könnte nicht schwerer beginnen, wartet doch das Heimspiel gegen den WHA Meisterliga-Absteiger Dornbirn. „Ich weiß zwar nicht, wie stark die Dornbirnerinnen sind, aber auf jeden Fall sind sie deutlich zu favorisieren, wir können nur gewinnen“, weiß Manager Gerhard Gedinger.

Das Ziel kann nur der Klassenerhalt sein

Er rechnet mit einem harten Grunddurchgang der neu formierten Mannschaft: „Unser Ziel muss sein, dass wir so viele Punkte wie möglich in die Play-offs mitnehmen. Denn dann wartet der beinharte Kampf um den Klassenerhalt. Und nur das kann unser Ziel sein.“

Stimmt, denn nach den vielen Abgängen, fast eine gesamte Generation verließ den Verein bzw. beendete die Karrieren. Mit vielen jungen Eigenbauspielern, wie den Ringelhahn-Schwestern, und routinierten slowakischen Legionärinnen wie Martina Vaninova soll der Ligaverbleib gesichert werden.

Neue Torfrau ist eine alte Bekannte

Als letzte Personalie wurde Anfang der Woche auch die neuralgische Torfrauposition besetzt- und zwar mit einer alten Bekannten: Daniela Blahova. Die Slowakin spielte schon von 2020 bis 2022 bei den Hollabrunnern und wird gemeinsam mit Fiona Mayer, die hauptsächlich in der U18 spielen wird, das Tor hüten. Ein Vorteil für den UHC könnte laut Gedinger die gute Stimmung im Team sein: „Der Spirit ist toll.“

Und ein weiterer Vorteil das neue Regulativ: Denn in der kommenden Saison hat auch der sportliche Absteiger aus der WHA Challenge das Recht beim Aufstiegsturnier mitzuspielen. Der Hintergrund ist, dass in den letzten Jahren die Absteiger deutlich stärker einzuschätzen waren als die Aufsteiger. Damit hätten die Mädels von Coach Tibor Csoka noch einen zusätzlichen Rettungsanker, auf den man laut Gedinger aber liebend gerne verzichten will ...