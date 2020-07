Bei den Bundesligaherren des UHC Hollabrunn klärte Manager Gerhard Gedinger am Wochenende die letzte offene Personalie: Kreisläufer Maxi milian Wagner verlängerte um ein Jahr. „Das war insofern wichtig, da wir hinter Goran Vuksa sonst nur junge Spieler hätten, die in ihrer Entwicklung noch nicht so weit sind.“ Ansonsten steht der Kader, mit 17 Spielern kann man jetzt getrost sicher in die Vorbereitung für die neue Saison starten.

Diese wird – nach den Lockerungen der Regierung in Sachen Hallen- und Kontaktsportarten in der Vorwoche – in der letzten Juliwoche beginnen. Bis dahin sind die Spieler angehalten, selbst für die nötige Fitness zu sorgen. „Wer das nicht macht, wird in den ersten zwei Wochen leiden“, so Gedinger mit einem Augenzwinkern.

Kein Supercup in der Weinviertel-Arena

Stichwort Saisonstart: Los gehen soll es in der Bundesliga Anfang September, davor findet noch der Supercup statt. Dieser hätte sogar in der Weinviertel-Arena stattfinden können, ein dementsprechendes Angebot des Verbandes bestätigte Gedinger, aber da der Termin nun unter der Woche ist, mussten die Hollabrunner schweren Herzens absagen. „Das hätte uns trotz Fernsehübertragungen nichts gebracht, weil das schon am Nachmittag losgegangen wäre“, seufzt Gedinger.

Somit bleibt mehr Zeit die Weinviertel-Arena in Schuss zu bringen, damit die Vorgaben (Anm.: maximal 500 Personen mit dementsprechendem Abstand) problemlos erfüllt werden können. „Unser Glück ist, dass die Halle groß genug ist. Und wir jetzt genug Zeit haben, ein dementsprechendes Konzept zu entwickeln“, weiß Gedinger.

Auch bei den Damen wird sich der Kader nicht mehr großartig verändern, bis auf Mirela Petrovic, die sich verändern will, soll Coach Michael Huber mit den bisherigen Spielerinnen weiterarbeiten. Einzig ein neuer „Co“ wird – nach dem Abgang von Peter Schildhammer nach Korneuburg – noch gesucht. „Das ist bei den Damen nicht so einfach“, weiß Gedinger.