Julian Patschka machte es seinem Cousin nach

Dass Runde zwei im ÖHB Pokal kein so leichter Spaziergang wie Runde eins gegen Union Westwien (Anm.: Endstand 43:16) werden würde, war allen Spielern des UHC Hollabrunn bewusst. Hatten sich die Weststeirer doch in ihrem ersten Spiel gegen Bundesligist Brixton Fire Krems souverän mit 39:25 durchgesetzt. In den Reihen der Gastgeber standen mit Alexander Bellina, Peter Maurer, Pascal Grebien und Oldboy Fritz Preschan viele ehemalige Bärnbach/Köflach-Akteure mit massig Erstligaerfahrung.

Deshalb schickte Trainer Ivo Belas zunächst auch seine Einsergarnitur aufs Parkett. Diese hatte in den Anfangsminuten etwas zu kämpfen, vor allem deswegen, weil man in der Abwehr zu wenig Betrieb machte. Mit einem 4:0-Lauf stellte man aber Mitte der Halbzeit die Weichen in Richtung Sieg und Aufstieg. Die Deckung fand endlich mehr Zugriff und im Angriff konnte man sich wiederholt mit schönen Spielzügen durchsetzen.

Kristof Gal schied verletzungsbedingt aus

Obwohl Kristof Gal in der 28. Spielminute nach einer äußerst rüden Attacke verletzungsbedingt ausscheiden musste, tat dies dem Spielfluss keinen wesentlichen Abbruch. Die 15:9- Pausenführung spiegelte dann auch in etwa den Spielverlauf wider. Nach Wiederanpfiff machte man relativ rasch Nägel mit Köpfen und erhöhte den Vorsprung sukzessive. Belas nutzte den Spielverlauf, um – wie auch im Vorfeld geplant – sämtlichen Bankspielern Einsatzzeiten zu gewähren. Anders als gegen Fünfhaus konnte die Zweiergarnitur aber diesmal nicht wirklich überzeugen und kassierte viele vermeidbare Treffer.

In der Schlussphase hatten sich Dräger & Co. dann wieder etwas erfangen und brachten den Vorsprung sicher über die Ziellinie. Höhepunkt des Abends war der finale Treffer von „Küken“ Julian Patschka, der – wie sein Cousin Valerian in der Vorwoche – seinen ersten Treffer in der Kampfmannschaft erzielte. „Mein Highlight“, so Belas nach Spielende.