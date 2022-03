Knalleffekt: Mario Horvacki verlässt Hollabrunn

Aufgrund der Absage des St. Pölten-Spiels rechnete man im Lager des UHC Hollabrunn mit einem ruhigen Wochenende, aber weit gefehlt. Wie der Verein bekannt gab, trennen sich nämlich die Wege von Legionär Mario Horvacki und den Bezirkshauptstädtern, der 27-jährige Ungar ist bereits wieder in seinem Heimatland.

„Wir haben uns jetzt nach dem Grunddurchgang in beidseitigem Einvernehmen getrennt. Wir waren nicht zufrieden mit seiner Leistung, er nicht mit der mangelnden Spielzeit“, erklärt Manager Gerhard Gedinger.

Dass die Trennung so plötzlich kam, hat mit einem disziplinären Vorfall im letzten Spiel gegen WAT Atzgersdorf zu tun. „Ganz kurz zusammengefasst: Er hat sich nicht an die Vorgaben von Ivo (Anm.: Coach Belas) gehalten und uns so fast noch um den Sieg gebracht“, erklärt Gedinger.

Horvacki, ein Rückraumspieler, kam im vergangenen Sommer aus der 2. Bundesliga aus Ungarn, „fremdelte“ aber ein wenig in Hollabrunn. Zudem wurde ihm der Rang des Spielmachers vom heuer so bärenstarken Kevin Wieninger abgelaufen, den er selbst bei dessen Fehlen nie annähernd ersetzen konnte.

Für Gedinger ist der Verlust des Ungarn deshalb verkraftbar: „Jetzt heißt es einfach enger zusammen rücken. Und für’s Mannschaftsklima ist es auch kein Schaden.“