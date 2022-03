Kristof Gal schrie vor Schmerzen: Hollabrunn-Legionär schwer verletzt

Werbung

So eine Szene will niemand sehen: Als UHC Hollabrunns „Scharfschütze“ Kristof Gal im Nachtragsspiel gegen St. Pölten am Samstagabend zum Wurf hochstieg, wurde er von der Verteidigung hart angegangen, knallte mit dem Rücken auf den Hallenboden und blieb laut schreiend am Boden liegen.

„Eine fürchterliche Szene, er hat sich vor Schmerzen gekrümmt, konnte sich zunächst gar nicht bewegen. Wir haben schon befürchtet, er hat sich einen Wirbel gebrochen oder Schlimmeres, da er seine Füße und Arme auch kurz nicht bewegen konnte“, erzählt ein geschockter UHC-Manager Gerhard Gedinger. Zudem dauerte es eine halbe Ewigkeit, ehe die Rettung kam, mit der er ins Landeskrankenhaus eingeliefert wurde.

Dort gab es dann leichte Entwarnung: Gal zog sich „nur“ eine Bandscheibenquetschung zu und einen stark geprellten Rücken. Der 28-Jährige konnte am selben Abend noch zur häuslichen Pflege entlassen werden, wird seinem UHC in den nächsten Wochen aber sicher fehlen. „Seine Genesung steht im Vordergrund, schauen wir mal, wann er fit wird“, so Gedinger.

Neben Youngster David Schopp, der schon ein wenig länger an einem Knochenmarksödem im Knie laboriert – und wohl auch erst zu Ostern zurückkehren wird – der zweite bittere Ausfall für die Bezirkshauptstädter so kurz vor dem Start des Aufstiegs-Play-offs.

